Mara Venier | ' ultima domenica libera' Video | spaghetti e prosecco con Nicola Carraro

Mara Venier e Jerry Calà - spunta uno scambio di messaggi al miele : Mara Venier e Jerry Calà, spunta uno scambio di messaggi al miele tra i due ex: "Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore…" Dolcezze in corso tra Jerry Calà e Mara Venier. La conduttrice e l'attore, ex coniugi – il matrimonio decollò nel 1984 per schiantarsi nel 1987 -, nelle scorse ore […]

Domenica In - Mara Venier in versione imbianchina dà appuntamento al 15 settembre – Promo : Mara Venier nel Promo di Domenica In Mara Venier è ancora qua, eh già. Con la celebre canzone di Vasco Rossi come colonna sonora, che tanto le ha portato fortuna lo scorso anno, arriva il nuovo Promo di Domenica In, che annuncia il ritorno del contenitore Domenicale a partire dal 15 settembre, sempre alle 14.00 su Rai 1, e che vedrà ancora una volta la zia Mara al timone per la sua undicesima edizione. “Dai ragazzi forza che siamo in ...

Mara Venier - novità di Domenica In (e frecciatina alla D’Urso) : Mara Venier si prepara a una nuova stagione di Domenica In puntando a bissare il grande successo dell’anno scorso del contenitore Domenicale di RaiUno. Zia Mara è pronta a rientrare nelle case degli italiani da Domenica 15 settembre, e il nuovo anno si annuncia davvero pieno di sorprese. Ad anticiparne più di qualcuna è la stessa signora della Domenica, in un’intervista al settimanale Gente in cui appare più carica e felice che mai di ributtarsi ...

Domenica In - Mara Venier fa un clamoroso dispetto a Fabio Fazio : il super big che gli frega : "Domenica In è piaciuta così tanto lo scorso anno che non voglio cambiarne l'impianto", dice Mara Venier a Gente, "mi avevano chiesto di allungarla, ma ho preferito mantenere gli stessi orari, garantendo una diretta di alto livello. Ci saranno ospiti, tanti amici che tornano volentieri, artisti che

Mara Venier prima di Domenica In svela : “Non ho voluto cambiare” : Domenica In, Mara Venier confessa: “Ho preferito mantenere gli stessi orari” Mara Venier ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Gente. E in questa circostanza, ovviamente, ha parlato abbondantemente della nuova edizione di Domenica In, svelando anche un interessante retroscena. Cosa ha dichiarato? Mara Venier, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, parlando delle ...

Mara Venier replica a Barbara D’Urso : frecciata prima di Domenica In? : Barbara D’Urso mostra il nuovo studio: Mara Venier rilancia con quello di Domenica In Da lunedì 9 settembre tornerà in onda “col cuore”: Barbara D’Urso sarà ancora una volta la padrona di casa di Pomeriggio 5. Il rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione di grande successo riprenderà con un nuovo volto. Come mostrato dallo spot pubblicitario, è stata aggiornata la scenografia di Pomeriggio 5 in seguito allo ...

Mara Venier chiama Amadeus alla prima di Domenica In : le anticipazioni : Domenica In, ospiti e anticipazioni 15 settembre: Mara Venier chiama Amadeus Tutto è pronto per la prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Mara Venier tornerà nel primo pomeriggio del dì festivo di Rai1 dal 15 settembre, pronta ad aprire il cuore, la ‘mazzetta’ delle emozioni e a riportare i sentimenti indissolubili che sono alla base del suo racconto televisivo, esattamente come nella vita. Come svelano le anticipazioni, ...

“Il mio ultimo legame”. Lutto per Mara Venier : il cordoglio della conduttrice : Brutto momento per Mara Venier. La conduttrice veneta ha subito un grave Lutto e sta soffrendo molto. È stata una perdita dolorosa per Mara Venier, che con la voce rotta dal pianto, parla di una delle amiche più care che abbia mai avuto in vita sua. La signora di Rai Uno, che è pronta a tornare in pista con Domenica In, sta soffrendo molto per la perdita di Elsa Svalduz, l’imprenditrice e icona di stile ed eleganza venuta a mancare lo scorso ...

Mara Venier - Domenica In. Platinette : “Combattuta tra due ruoli” : Mara Venier combattuta a Domenica In? Cosa ne pensa Mauro Coruzzi, Platinette Nella rubrica ‘La Tv che vedo’ del settimanale DiPiù, Mauro Coruzzi (in arte Platinette) ha cercato di fare una profonda riflessione su Mara Venier e sul perchè piace. La conduttrice è una tra le più amate della tv: questa visione è confermata dal successo ‘regalato’ dai telespettatori che hanno riportato Domenica In a trionfare. Dal 15 ...

Da Mara Venier a Pamela Prati gli auguri dei Vip per il compleanno di Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo ha compiuto oggi 81 anni, da Mara Venier a Pamela Prati sono tanti i vip a fare gli auguri ad uno dei maestri della tv italiana. Tra loro anche Fiorello. Per l’occasione Mediaset Extra ha dedicato una programmazione ad hoc che terminerà alle 6.00 di domani mattina. Oltre a Fiorello che ha postato una foto in bianco e nero con la scritta «Buon compleanno Maurizioooo #MaurizioCostanzocompleanno ! Ciao Sociooo!!», sono ...

Mara VENIER/ "Il piccolo Claudio? È un miracolo mandato dalla mia mamma" : MARA VENIER, da mamma a nonna. "Madre a 17 anni, una gioia grandissima ma non ero matura". I nipoti le hanno ridato la felicità dopo un momento difficile...

Mara Venier in costume : boom di complimenti per la foto con il marito : In attesa di tornare al timone di Domenica In e di un nuovo programma, Mara Venier si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza a Santo Domingo insieme a tutta la famiglia. Non dimentica però di aggiornare i suoi fan di Instagram, dove è da sempre molto attiva. La ‘zia’ adora condividere con loro i momenti della sua giornata: dalla spesa al mercato, ai balletti spensierati con il nipotino Claudio, fino alle giornate al mare con il marito, Nicola ...

Mara Venier furiosa con un hater. Attacca il marito su Instagram e lei sbotta : “Scusa - ma devo mandarti affan****” : Mara Venier non le manda a dire. Attaccata sui social dopo aver pubblicato una foto insieme al marito, con cui è sposata dal 2006, la conduttrice ha risposto ai fan che l’accusavano di averlo scelto solo perché ricco. “Se lui fosse stato povero non te lo saresti filata nemmeno di striscio” ha scritto un utente. “Amore della zia scusa ma ti devo mandare affa*****ooooooooooooooooooooooooooo!”, ha subito commentato di rimando la Venier, ...

Mara Venier sbotta : "Devo mandarti affan..." - : Serena Granato Mara Venier ha raggiunto il suo amato marito Nicola Carraro nella Repubblica Domenicana. E sotto ad un suo nuovo post la conduttrice ha dovuto difendere il suo amore dall'attacco di un hater Dopo essere stata confermata al timone di Domenica In durante la presentazione in esterna dei nuovi palinsesti delle reti Rai, tenutasi lo scorso 9 luglio, Mara Venier è tornata al centro del gossip. A far parlare della celebre ...