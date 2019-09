Maltempo Liguria | anticipata alle 13 la chiusura dell’allerta meteo

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Confermata inladell’rtacodice giallo per temporaliore 14 di oggi, domenica 8 settembre per le zone c ed e;13 laper la zona b (mentre9 si è già chiusa l’rta per la zona d). Tra la serata di ieri, sabato, e la notte, rovesci e temporali hanno interessato in particolare il settore centrale della regione, il Tigullio e l’entroterra spezzino. Per quanto riguarda le cumulate – riporta Arpal – si segnalano gli 81.6 millimetri registrati dalla stazione di Sestri Levante Sara con cumulata oraria di oltre 29 millimetri (18 millimetri in 15 minuti), i 55.6 di Statale di Né, i 54.4 di Bargone e i 31 di Camogli. In mattinata le precipitazioni hanno coinvolto la parte più orientale della provincia di Genova e lo spezzino; si registrano venti settentrionali anche forti con raffiche (in costa 77.8 km/h al porto di ...

