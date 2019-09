Maltempo in Lombardia | esonda Seveso a Milano | allagamenti

Maltempo Lombardia - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il centro meteo regionale lombardo ha emanato un avviso di allerta in codice giallo (criticità ordinaria) nell’area del nodo idraulico di Milano per rischio temporali forti e per rischio idraulico a partire dalla mezzanotte di domani, domenica 8 settembre, e fino alla mezzanotte di lunedì 9 settembre. Il Comune ha quindi disposto l’attivazione del COC da mezzanotte presso il Centro di via Drago del Comune di Milano, al fine di ...

Maltempo : piogge forti in arrivo in Lombardia - monitorati fiumi Milano : Milano, 5 set. (AdnKronos) – In arrivo piogge forti sulla Lombardia, che sta per essere raggiunta da “una vasta area perturbata colma di aria più fresca di origine polare”, riporta il bollettino meteo dell’Arpa. Nelle prossime ore, è previsto un peggioramento del tempo, con piogge e temporali che interesseranno prima i rilievi e la pianura occidentale, domani il resto della regione. Sabato breve tregua con più sole ...

Maltempo Lombardia : a Milano attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il Centro meteo della Regione Lombardia ha diramato un’allerta per rischio temporali (codice giallo) che riguarda il nodo idraulico milanese: il Comune ha disposto l’attivazione del Coc presso il Centro di via Drago a partire dalle ore 15 al fine di iniziare il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e procedere all’eventuale piano di emergenza. Partecipano al Coc Protezione civile comunale e in caso di necessità ...

Maltempo in Lombardia : forti temporali nelle ultime ore : L'atteso peggioramento atmosferico sta portando rovesci e temporali anche di forte intensità sulla Lombardia. Fra nottata e prime ore del mattino il Maltempo si è abbattuto in buona parte della...

Maltempo Lombardia : forte temporale su Milano - verifiche e interventi in corso : forte temporale nelle scorse ore su Milano e hinterland: le intense precipitazioni hanno fatto scattare i controlli della polizia locale e dei vigili del fuoco, ma, a parte numerosi interventi, al momento non si segnalano feriti, disagi della circolazione stradale o danni rilevanti. Il Lambro e il Seveso sono monitorati secondo i protocolli di prevenzione, già attivati ieri, ma in entrambi i casi sono “al di sotto della soglia ...

Maltempo - Coldiretti : “In Lombardia serve uno stato di emergenza” : Riconoscere lo stato di emergenza in Lombardia a fronte dei molteplici episodi di Maltempo che nei campi hanno provocato milioni di euro di danni sul territorio regionale, mettendo in ginocchio coltivazioni, aziende agricole, strade, con danni anche a case, capannoni e attrezzature agricole. E’ la richiesta avanzata durante il summit organizzato da Coldiretti a Brescia con Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti nazionale e Coldiretti ...

Maltempo Lombardia : la Regione chiede lo stato di emergenza : Regione Lombardia ha formalizzato oggi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a meno di dieci giorni dall’ultimo evento calamitoso, la richiesta dello stato di emergenza per il Maltempo che ha colpito il territorio della Lombardia negli ‘ultimi giorni del mese di luglio e nella prima metà del mese di agosto‘ quando ‘si sono verificati eventi meteorologici avversi su tutta la Regione Lombardia, colpendo un territorio ...

Maltempo : Lombardia - decise misure emergenza per frana Valfurva : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Presidio sanitario, senso unico alternato verso Ponte di Legno, condizioni di sicurezza garantite e approvvigionamento dei viveri e dei servizi essenziali come luce, gas, acqua e telefono. E' quanto deciso nella riunione che si è tenuta in Prefettura a Sondrio per fare

Maltempo Lombardia : abete colpito da fulmine esplode - pezzi su auto e case : Il tronco di un grosso abete è stato colpito da un fulmine ed è “esploso“: i pezzi sono stati lanciati a decine di metri di distanza colpendo alcune auto in sosta e 2 edifici. E’ accaduto questa mattina nel Varesotto, a Porto Valtravaglia, in località Musadino. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino per mettere in sicurezza l’area. Gli addetti del Comune stanno ...

Maltempo Lombardia : richieste di risarcimento per 207 milioni : E’ di oltre 207 milioni di euro la stima dei danni alle infrastrutture, al territorio, ai privati, alle attività industriali, commerciali e artigianali e turistiche, cui si aggiungono altri 86 milioni di danni alle attività agricole. E’ questo il dato complessivo che emerge dalle 350 domande di risarcimento raccolte negli ultimi giorni da Regione Lombardia attraverso Rasda, la raccolta schede danni regionale. La documentazione verrà ...

Maltempo Lombardia : vento forte e grandine in Valtellina - allagamenti e disagi : Numerosi interventi dei vigili del fuoco in Valtellina nelle scorse ore, per rimuovere alberi abbattuti dal forte vento e cartelloni pubblicitari sradicati. L’ondata di Maltempo, caratterizzata anche da una violenta grandinata, ha colpito soprattutto l’area di Morbegno (Sondrio): la caduta di alberi e allagamenti ha bloccato la circolazione, e interessato anche l’area industriale di Colico (Lecco). Situazione critica in ...

Il Nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali sul Piemonte - Maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...