Maltempo | fulmine danneggia campanile della chiesa di Santa Croce a Pieve Ligure

Maltempo Emilia Romagna - fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese : incendio per cause accidentali dovute al Maltempo a Finale Emilia. Un fulmine ha colpito il terreno, appiccando il fuoco a delle rotoballe di fieno stipate all’interno di un magazzino della ditta Alba che si occupa di stoccaggio del fieno per compost. L'articolo Maltempo Emilia Romagna, fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - morto il ciclista colpito da un fulmine mentre andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...

Maltempo - morto il ciclista colpito da un fulmine : andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...

Maltempo Salento - fulmine si abbatte sulle case : danni e allagamenti : Un forte temporale ha colpito alcuni comuni del Salento e anche Lecce causando allagamenti, caduta di alberi e disagi alla circolazione stradale. A Veglie, nel Leccese, due abitazioni in periferia sono state danneggiate dalla caduta di fulmini. In una casa in via Isonzo il fulmine ha anche generato un incendio, senza persone ferite. La statale 16 che collega Lecce a Maglie e’ inoltre rimasta a lungo chiusa nel tratto di Zollino per la ...

Maltempo : fulmine su impianti - ritardo treni Venezia-Trieste : Disagi alla circolazione dei treni sulla linea Venezia-Trieste si stanno registrando dal primo pomeriggio a causa di un guasto agli impianti di circolazione, avvenuto all’altezza di Bivio d’Aurisina (Trieste) dopo un fulmine. La scarica elettrica avrebbe danneggiato gli apparati elettrici della stazione. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per risolvere il guasto. Al momento si prevedono ritardi fino a un’ora ...

Maltempo Sardegna - in poche ore la pioggia di un mese : fulmine su un aereo a Cagliari [LIVE] : Venticinque millimetri di pioggia in media nel corso della mattinata nel sud Sardegna, più della metà di quanta ne cade in mese. Il dato arriva dalla Protezione civile regionale, che sta monitorando l’evoluzione del Maltempo nella parte meridionale dell’Isola. Guardando le statistiche dell’Arpas relative al 2011, in un anno sulla costa sud-orientale della Sardegna cadono mediamente 400 millimetri di pioggia, si arriva a 600 ...

Maltempo a Siena - fulmine colpisce campanile della chiesa di Santa Regina : danni [FOTO] : campanile della chiesa colpito da un fulmine nella serata di ieri a Siena. Il fulmine e’ caduto sulla cella campanaria della chiesa di Santa Regina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato i danni riportati dall’antica struttura. Per il pericolo di caduta dei detriti la chiesa e’ stata chiusa e l’area circostante interdetta al transito pedonale. L'articolo Maltempo a Siena, fulmine colpisce ...

Maltempo estremo in Slovenia : pioggia e grandinate causano frane e esondazioni di torrenti - un fulmine colpisce un ciclista italiano [FOTO e VIDEO LIVE] : Situazione complessa in Slovenia interessata dal forte Maltempo. pioggia e grandinate hanno interessato, nel pomeriggio, i comuni di Vuzenica e Muta causando esondazioni di torrenti e allagamenti in diverse zone. Al momento la tempesta si sta spostando dal bacino di Lubiana e dalla regione della Dolenjska a nord-est del paese. Si prevede che il tempo sarà piuttosto volatile durante la notte e domani. Nel pomeriggio, la zona di Slovenj Gradec, ...

Maltempo - colpito da fulmine sul Carso triestino : è gravissimo : Incidente a causa del Maltempo nel triestino dove un cinquantenne è stato colpito in pieno da un fulmine mentre procedeva in sella alla sua bicicletta sul sentiero Ressel a Basovizza (Trieste). Al momento le sue condizioni sono gravissime. ùA trovare l’uomo in arresto cardiaco, riverso a terra, sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo circa 15 minuti di cure cardiopolmonari sono riusciti a ...

Maltempo Perugia : fulmine sul campanile della chiesa di Mongiovino : Un fulmine ha colpito il campanile della chiesa di Mongiovino, nella zona di Tavernelle, durante il temporale che giovedi’ pomeriggio ha interessato gran parte della provincia di Perugia. Oggi sono intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo. La prima partenza del comando provinciale di Perugia sta verificando se il fulmine abbia provocato danni. L’intervento ha l’obiettivo pure di rimuovere le eventuali parti ...

Maltempo Lombardia : abete colpito da fulmine esplode - pezzi su auto e case : Il tronco di un grosso abete è stato colpito da un fulmine ed è “esploso“: i pezzi sono stati lanciati a decine di metri di distanza colpendo alcune auto in sosta e 2 edifici. E’ accaduto questa mattina nel Varesotto, a Porto Valtravaglia, in località Musadino. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino per mettere in sicurezza l’area. Gli addetti del Comune stanno ...

Svizzera - 15 mucche uccise da un fulmine durante l'ondata di Maltempo : Il maltempo che in questi giorni sta colpendo il cantone svizzero del Vallese ha ucciso 15 mucche dopo che un fulmine ha colpito un larice sotto il quale le bestie avevano cercato riparo per il maltempo. Un allevamento di mucche è stato sterminato nel cantone Vallese in Svizzera dove un fulmine le ha colpite senza lasciare loro via di scampo.-- Si stavano riparando dal temporale sotto un larice quando l'albero è stato colpito da un fulmine ...

Maltempo - 15 calciatori colpiti da un fulmine : ricoverati in ospedale : Quindici calciatori amatoriali sono stati ricoverati in ospedale dopo esser stati colpiti da un fulmine mentre si stavano allenando in un campo di calcio. È successo la notte scorsa in Germania, a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Württemberg, dove il Maltempo di questi giorni sta causando allagamenti e diversi incidenti. I giocatori hanno tutti tra i 18 e i 49 anni e hanno riportato lievi ferite e sono stati ricoverati in ospedale ma saranno ...

Maltempo in Germania - un fulmine si abbatte su un campo di calcio : 15 giocatori colpiti : Un fulmine si è abbattuto su un campo di calcio in Germania, colpendo e ferendo quindici giocatori amatoriali Germania flagellata dal Maltempo, violenti temporali e acquazzoni si sono abbattuti sia sulla parte meridionale che occidentale causando danni e allagamenti in Baviera, Baden-Wuerttemberg, Renania Palatinato e Saarland. Per fortuna non si registrano vittime, ma quanto accaduto a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Wuerttemberg ...