L’Uragano Dorian flagella il Canada e si avvicina all’Europa seguito da Gabrielle

L’Uragano Dorian fa i primi danni in Canada : 500mila persone senza elettricità : Continua a fare danni l’uragano Dorian nonostante abbia perso forza diventando un ciclone post-tropicale ma non smette di seminari danni: nelle ultime ore ha colpito la Nuova Scozia, in Canada, dove circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricita’. Ora si sta avvicinando alle isole Magdalen con venti fino a un massimo di 145 km/h. Ai 400 mila abitanti di Halifax è stato raccomandato di non uscire di casa. Niente a confronto ...

La furia delL’Uragano Dorian : alle Bahamas centinaia di dispersi e 43 morti : Nicola De Angelis La forza della natura e la devastazione dell'uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio: un bilancio tragico, per ora i morti sarebbero 43 ma ci sono ancora centinaia di dispersi L'uragano Dorian ha abbandonato le Bahamas e si sta dirigendo verso la costa orientale del Canada. Dietro di sé ha lasciato devastazione e distruzione, il bilancio è di 43 morti (per ora) e centinaia di dispersi. Le unità di ...

L’Uragano Dorian flagella l’east coast USA : immagini terribili dalle Outer Banks - “centinaia di persone intrappolate” [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Dorian sta risalendo l’east coast degli Stati Uniti d’America e si muove minaccioso verso la Nuova Scozia e il Canada orientale, dove arriverà nella giornata odierna. Intanto la tempesta ha colpito in modo molto pesante le Outer Banks, il gruppo di isole situate al largo della Carolina del Nord, dove centinaia di persone sono rimaste intrappolate dalle inondazioni. Impressionanti le immagini che arrivano dalle isole, ...

A che punto è L’Uragano Dorian : Alle Bahamas ci sono almeno 43 morti e migliaia di persone ancora disperse, la grande perturbazione ha intanto raggiunto gli Stati Univi e si muove lentamente verso il Canada

L’Uragano Dorian prosegue nella sua folle corsa : 43 morti alle Bahamas e adesso arriverà in Europa : Continua la folle corsa dell’Uragano Dorian, che ha devastato le Bahamas. Centinaia di sopravvissuti sono in fuga dalle isole e altre migliaia attendono di essere evacuate dopo il passaggio della tempesta che ha lasciato una scia di distruzione, aprendo una gravissima crisi umanitaria. Il bilancio ufficiale della vittime è di 43, ma è destinato senz’altro a salire secondo i media locali. Ieri folle di disperati si sono ammassate nei ...

Meteo - sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa delL’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

L’Uragano Dorian tocca terra in North Carolina con venti di 150km/h : ancora molto pericoloso : L’uragano Dorian, adesso di categoria 1 con venti a 150km/h, ha toccato terra in North Carolina ma il Centro nazionale degli uragani statunitense avverte che nonostante il declassamento è ancora molto pericoloso. L’uragano porta piogge torrenziali e si muove lentamente, a 22km/h, sferzando così per più tempo le zone su cui passa. In Virginia, stato vicino, le condizioni sono ancora di tempesta tropicale. Il vento ha forza di uragano ...

Dorian - non solo tempeste : L’Uragano porta diversi chili di cocaina sulle spiagge in Florida : Segnalazioni su almeno due spiagge dello Stato della East Coast USA. Secondo la polizia Usa un panetto di cocaina come quelli può fruttare circa 30mila dollari nel mercato illegale. Intanto salgono a 30 i morti provocati dall'uragano nelle Bahamas.Continua a leggere

USA - L’Uragano Dorian produce piogge intense - forti venti e distruttivi tornado nelle Carolina : vittime e danni [FOTO e VIDEO] : l’uragano Dorian ha colpito la costa sudorientale degli Stati Uniti, provocando tornado, potenti onde, Strom Surge e forti piogge. Ad un certo punto, l’occhio dell’uragano si è avvicinato a circa 48km da Cape Fear, in North Carolina. Mentre Dorian si avvicinava pericolosamente ad un landfall nelle Carolina, è rimasto una tempesta estremamente pericolosa, nonostante si sia indebolito fino alla categoria 2. Attualmente, l’uragano è stato ...

L’Uragano Dorian sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

L’Uragano Dorian si indebolisce - declassato a 1ª categoria : L’uragano Dorian si indebolisce ancora: il National Hurricane Center lo ha declassato a 1ª categoria mentre si avvicina alle coste della Carolina del Nord. I venti soffiano a circa 150 km/h e un ulteriore “lento indebolimento è atteso nei prossimi giorni“, fa sapere il Centro, avvertendo che tuttavia che Dorian dovrebbe restare “un uragano potente“. L'articolo L’uragano Dorian si indebolisce, declassato a 1ª ...

L’Uragano Dorian ha devastato le Bahamas : bilancio di 30 morti - ma i dispersi sono migliaia : migliaia di persone sono indicate come disperse alle Bahamas dopo il passaggio dell'uragano Dorian. Un sito, DorianPeopleSearch.com, elenca i nomi di oltre 5.500 individui scomparsi. Almeno trenta le vittime accertate. Nelle ultime ore l'uragano è risalito a categoria 3, dopo essere sceso da 5 a 2.Continua a leggere

Bahamas distrutte dalL’Uragano Dorian - migliaia di dispersi : Un sito creato ad hoc ne conta 5.500, ancora irraggiungibili le isole più colpite. Trump e le polemiche sulla mappa truccata