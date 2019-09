Love | love love Conte prepara il discorso della fiducia all' insegna della

Vuelta a España - le pagelle della tredicesima tappa : sLoveni dominanti - Valverde coriaceo - Lopez bocciato : Dominano incontrastati Primoz Roglic e Tadej Pogacar nella 13esima tappa della Vuelta a España 2019. I due sloveni staccano tutti sull’Alto de Los Machucos col primo che guadagna secondi preziosi su Valverde e addirittura un minuto su Miguel Angel Lopez e il secondo, invece, che vince un’altra frazione in quest’edizione del grande giro spagnolo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti della frazione odierna con le ...

Vuelta Espana - festa sLovena a Los Machucos : tappa a Pogacar - Roglic sempre più leader : La Vuelta Espana è sempre più nelle mani di Primoz Roglic. Il leader della Jumbo Visma ha corso da padrone in una delle tappe che sembravano più ostiche per lui, quella con arrivo in salita a Los Machucos, rafforzando la sua maglia rossa. La tappa è stata un’apoteosi del ciclismo sloveno, con Tadey Pogacar e Roglic da soli nel finale, capaci di staccare tutti gli avversari. Il giovane talento della UAE Emirates ha confermato tutte le sue qualità ...

Vuelta a España 2019 - risultato tredicesima tappa : festa sLovena a Los Machucos! Tadej Pogacar batte un Primoz Roglic sempre più leader : Arrivano le salite durissime, c’è lo spettacolo atteso alla Vuelta a España 2019: quattordicesima tappa, 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Percorsi ben sette GPM per un totale di oltre 3.700 metri di dislivello da superare. A trionfare è ancora una volta il giovanissimo sloveno Tadej Pogacar: secondo successo per l’uomo della UAE Emirates che ha sfruttato il lavoro del connazionale e leader della classifica ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : l’Italia femminile batte la SLovenia 3-1 all’esordio : Iniziano col piede giusto per l’Italia femminile gli Europei a squadre di Tennistavolo, scattati oggi a Nantes, in Francia: le azzurre hanno sconfitto in rimonta, nella gara d’esordio del Gruppo 2, la Slovenia per 3-1. Domani le slovene sfideranno la Germania, mentre le italiane sfideranno le tedesche giovedì. Giorgia Piccolin, numero 2 azzurra, ha perso 0-3 con la numero 1 serba, Katarina Strazar, ma Debora Vivarelli ha pareggiato i ...

Vuelta a España 2019 : tutti contro Roglic! Possibili scenari tattici e possibili alleanze per isolare lo sLoveno : Difficile pensare di battere Primoz Roglic (Jumbo-Visma) dopo la cronometro odierna di Pau. Lo sloveno, infatti, è ora il leader della 74esima edizione della Vuelta a España e in classifica generale ha un vantaggio di 1’52” su Alejandro Valverde (Movistar), 2’11” su Miguel Angel Lopez (Astana), 3’00” su Nairo Quintana (Movistar) e 3’05” su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). tutti gli altri ...

Vuelta di Spagna – Fulmine Roglic nella crono di Pau - lo sLoveno si prende la 10ª tappa e la maglia rossa : Lo sloveno è senza rivali nella decima tappa della Vuelta di Spagna, niente da fare per Quintana che deve cedere la maglia rossa Primoz Roglic domina nettamente la decima tappa della Vuelta di Spagna, caratterizzata da una cronometro partita da Jurançon e terminata a Pau. Fabio Ferrari/LaPresse Vittoria numero dieci in stagione per il corridore del Team Jumbo-Visma, la trentaduesima in carriera che gli consegna anche la maglia rossa da ...

