LIVE Serbia-Turchia volley | Finale Europei 2019 in DIRETTA | le turche reagiscono e

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-25 ERDEEEEEEEM!!!! SARA’ TIE-BREAK!!!! 22-24 Karakurt!!!! In diagonale! 22-23 Ognjenovic salva le sue con un gran muro. 21-23 Boskovic murata!!!!! Baladina è insuperabile! 21-22 Incredibile Yilmaz in diagonale!!!! Terzic chiama l’ultimo time out. 21-21 Boskovic out! Il challenge conferma che non c’è stato tocco a muro. 21-20 Mani fuori di Erdem! Match meraviglioso! 21-19 ACEEEE BUSAAA!!! 20-19 Busa fa male dal servizio. 19-19 Errore al servizio, latorna in parità! 18-19 Ace!!!!!!!!!!! 18-18 Errore di Milenkovic in attacco, Boz è bravissima a muro! 18-17 Baladin chiude la porta a Boskovic. Time out di Terzic. 18-16 MURO!!!!! 18-15 Pallonetto liftato di Milenkovic. 17-15 Popovic serve lunghissimo! 17-14 Milenkovic a muro! Le serbe incrementano il vantaggio. Guidetti chiama il time out! 16-14 ...

