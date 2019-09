LIVE Serbia-Turchia volley | Finale Europei 2019 in DIRETTA | le serbe vincono il secondo

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le turche portano a casa il primo set. Le serbe iniziano la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-14 Mihajlovic devastante dalla seconda linea. 19-14 Invasione a muro delle turche. 18-14 Ottimo mani fuori di Baladin. 18-13 Mina Popovic devastante con il suo primo tempo. 17-13 Terzo errore consecutivo al servizio questa volta è Mihajlovic a regalare il punto alle avversarie. 17-12 Aydemir Akyol ricambia il favore. 16-12 Errore al servizio di Ognjenovic. 16-11 Bruttissima ricezione serba, ...

1-0 Popovic chiude la porta al muro e rispedisce nel campo turco il pallone. SI RIPARTE! Turchia al servizio 21-25 Pessimo servizio di Mihajlovic, primo set alla Turchia. 21-24 Baladin serve lungo. 20-24 Ancora Erdem Dundar a muro!!!! 20-23 Punto fantastico!!!! Difese incredibili, la Serbia ha ricostruito per tre volte ma Baladin a muro ha spento le velleità delle regazze di Terzic. 20-22 ...

9-6 Boskovic è una sentenza! 8-6 Diagonale inarrestabile di Ismailoglu. 8-5 Le turche restituiscono il favore. 7-5 Secondo errore al servizio per le serbe. 7-4 Diagonale perfetto di Busa, la difesa può fare poco. 6-4 Primo tempo da antologia di Erdem Dundar. 6-3 ACE!!!! Mihajlovic colpisce ancora. 5-3 Mihajlovic sale in cielo per chiudere in diagonale. 4-3 Ottima pipe di Boz, le turche tornano ...

15.52 Spagna-Serbia 62-42: siamo al ventello di vantaggio per gli uomini di Scariolo su quelli di Djordjevic! 15.50 CINA-NIGERIA 73-86: padroni di casa che chiudono il loro mondiale con una netta sconfitta! 15.48 Spagna-Serbia 57-39: una tripla di Claver aumenta ancora il margine! 15.44 Spagna-Serbia 54-39: aumenta il vantaggio degli iberici, Jokic espulso per doppio ...

15.20 Spagna-Serbia 45-37: iberici avanti di 8 lunghezze all'intervallo lungo! 15.19 CINA-NIGERIA 51-60: padroni di casa nettamente sotto a dieci minuti dalla fine! 15.18 Polonia-Argentina 41-70: inizia l'ultimo quarto! 15.15 Polonia-Argentina 39-68: dominio dell'Argentina, 37 secondi alla fine del terzo quarto. 15.12 Spagna-Serbia 35-27: +8 per i ragazzi di ...

Con la vittoria dell'Italia termina la sessione mattutina della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. L'appuntamento è fissato per le 14.00 quando inizieranno le partite del pomeriggio e sicuramente ci sarà da divertirsi. La DIRETTA LIVE si interrompe qui, tutta la redazione di OAsport vi augura un buon proseguimento di giornata. 12.49 PORTO RICO-Italia 89-94: questa volta è ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : Guidetti cerca l'impresa contro l'Armata slava

La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Turchia, Finale degli Europei 2019 di volley femminile. Alla Sport Hall di Ankara si assegna il titolo continentale, nella capitale anatolica andrà in scena un atto conclusivo inedito: da una parte la corazzata slava che va a caccia del secondo trofeo consecutivo (il terzo della storia), dall'altra le ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre - Serbia-Spagna e Polonia-Argentina valgono i primati dei gironi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. Oggi andranno in scena 8 partite, quattro di seconda fase e altrettante del tabellone per il posizionamento dalla 17esima alla 32esima posizione. I match andranno in scena a Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Si attendono gli ultimi importanti verdetti per quel che riguarda il gruppo I e J, della ...

LIVE Italia-Serbia 1-3 volley - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre in finale per il bronzo

LA CRONACA DELLA SEMIfinale 17.55 Domani l'Italia affronterà la perdente di Turchia-Polonia per la medaglia di bronzo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.54 Questa partita ha detto che l'Italia non è ancora pronta per battere le campionesse del mondo della Serbia. Peraltro il gap sembra essersi accresciuto rispetto all'ultima ...

LIVE Italia-Serbia 1-2 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 9-12 - impresa disperata per le azzurre

10-12 Scambio eterno chiuso da Egonu. La Serbia sta difendendo di tutto. 9-12 Esce la diagonale di Egonu, time-out Mazzanti. L'impresa sta diventando quasi disperata. 9-11 Brutta ricezione di Popovic e tocco di prima intenzione di Popovic. Ricezione e centrali: qui la Serbia sta vincendo la partita. 9-10 Questa volta è imprendibile l'attacco stretto di Mihajlovic. 9-9 Muro di ...

LIVE Italia-Serbia 0-2 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 11-9 - le azzurre cercano la reazione

14-13 La battuta di Egonu esce di 5 metri. 14-12 Sbaglia la battuta anche Mihajlovic. 13-12 In rete la battuta di Folie. 13-11 Mani fuori di Sylla. 12-11 Mani fuori di Mihajlovic. E' il momento di tenere duro se vogliamo provare a riaprirla. 12-10 Primo tempo di Folie. 11-10 Diagonale da fenomeno di Boskovic sulla linea. Era un attacco complicatissimo da metà campo. 11-9 Diagonale out di ...

LIVE Italia-Serbia 0-2 volley - Europei 2019 in DIRETTA : ora serve un miracolo

1-3 Sylla non mette più a terra un pallone, poi si rifà a muro su Boskovic. 0-3 Brutta ricezione di Sorokaite, contrattacco letale di Boskovic. La Serbia tenta lo strappo decisivo. 0-2 Sorokaite murata, oggi non c'è, sta attaccando sotto il 30%. Lucia Bosetti farebbe comodo? 0-1 Si ricomincia con uno scambio lungo, Sylla e Egonu difese due volte, poi fallo in palleggio di Malinov. 16.57 ...

LIVE Italia-Serbia 0-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 9-9 - alti e bassi nel secondo parziale

13-17 Primo tempo di Popovic. Letali le centrali serbe, a differenza di quelle azzurre. 13-16 Muro di Egonu su Mihajlovic, è entrata Orro per Malinov in palleggio. 12-16 Non ci siamo proprio. Esce la diagonale di Sylla. secondo parziale compromesso. 12-15 Tocco in rete di Egonu. Non sembra esserci partita, purtroppo. E' la stessa Italia fallosa vista per tutto l'Europeo. Con ...

LIVE Italia-Serbia 0-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre cedono il primo set

6-4 Boskovic attacca fuori con un pallonetto. 5-4 Bomba di Sylla in diagonale. Prova a suonare la carica. 4-4 Ace di Mihajlovic con l'aiuto del nastro. Serbia di nuovo lì in un amen. 4-3 Bruttissimo palleggio di Malinov, Chirichella neanche riesce a schiacciare. Pallone in rete e regalo alla Serbia. 4-2 Esce la battuta di Folie, ma oggi bisogna rischiare. 4-1 Folie serve bene, Egonu non ...