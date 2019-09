LIVE Serbia-Turchia volley | Finale Europei 2019 in DIRETTA | le serbe conquistano il terzo

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 ACE PAZZESCO DI BOSKOVIC! 5-4 Karakurt colpisce malissimo, palla lunga. 4-4 Ancora Gunes!!! Sempre con il suo primo tempo! 4-3 Primo tempo di Popovic. 3-3 Muro di Gunes su Mihajlovic. 3-2 Pipe vincente di Boz. 3-1 MURONE ANCORA DI MINA POPOVIC! 2-1 Karakurt entra e va subito a segno. 2-0 La fast di Erdem non passa. 1-0 Primo punto del set di Popovic. PRENDE IL VIA IL QUARTO SET 25-21 POPOVIC!!!!! LAPASSA SUL 2-1 24-21 Laannulla il primo dei quattro set point a disposizione delle avversarie. 24-20 Sempre Mina Popovic a muro, chiude la porta a Boz. 23-20 Boz gioca con le mani del muro. 23-19 Mihajlovic bravissima ad eludere il muro a tre con una diagonale stretta. 22-19 Gunes è inarrestabile con il suo primo tempo. 22-18 Ace di Veljkovic in zona di conflitto. Guidetti chiama il time out. 21-18 Invasione in attacco ...

