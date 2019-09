LIVE Italia-Porto Rico basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | inizio di partita con poco ritmo

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-11 Pineiro con due liberi riporta avanti. Cinque minuti alla fine del primo quarto. 9-9 Uno contro di uno di Abass, che batte il suo uomo e vola al ferro per schiacciare. 7-9 Un solo libero di Diaz. 7-8 Due liberi di Hackett.sul -1 dopo untroppo al rallentatore. 5-8 Ottima finta di Belinelli, che poi trova spazio per il suo tiro e muove la retina. 3-8 1/2 di Biligha dalla lunetta. 2-8 Penetrazione vincente di Browne e timeout immediato di Sacchetti dopo tre minuti. 2-4 Bel taglio di Belinelli e primi due punti azzurri. 0-4 Ottimo lavoro in post di Balkman che con il gancio destro trova la via della retina. 0-2 Il primo canestro è di Diaz che si appoggia bene al tabellone. Gallinari si butta indietro e non trova la via del canestro. Biligha vince la palla a due e primo possesso azzurro. 10.30: SI ...

