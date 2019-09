LIVE Finlandia-Italia | Qualificazioni Euro 2020 in DIRETTA | orari | tv | streaming e

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Alla ricerca della sesta vittoria consecutiva: dopo la trasferta in Armenia di giovedì, oggi, domenica 8 settembre un’altra sfida lontano dalle mura amiche attende l’del calcio alle ore 20.45. La nostra Nazionale è infatti attesa da un nuovo incontro valido per leaglipeidi calcio, questa volta in casa della. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’o di, gara valida per leagipeidi calcio. L’incontro sarà trasmesso intv su Raiuno ed insu RaiPlay, mentre OA Sport vi offrirà latestuale. COME SEGUIREpeiDomenica 8 settembre ore 20.45tv su Raiunosu RaiPlaytestuale su OA ...

