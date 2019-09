LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 8 settembre | secondo tempo di

LIVE Italia-Porto Rico basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri demoliti e umiliati (33-59) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-61 Schiacciata facile di Biligha. 36-59 Tripla di Gallinari. 33-59 Altra persa e contropiede con schiacciata di Pineiro. 33-57 Due liberi di Huertas. Fallo antisportivo di Hackett. Grandina sull’Italia. 33-55 Tripla di Huertas. Italia demolita da Porto Rico. 33-52 Pineiro buca ancora l’assente difesa azzurra. 33-50 Rimbalzo offensivo e canestro di Biligha 31-50 Non è cambiata ...

22-39 Rimbalzo offensivo troppo facile di Clemente e appoggio al vetro. 22-37 Tripla di Gallinari. L'Italia prova a scuotersi. 19-37 Spettacolare canestro di Collier. 19-35 Tap in di Biligha a metà del secondo quarto. 17-35 Claver segna ancora da tre punti. Timeout di Sacchetti. Italia disastrosa. 17-32 Super schiacciata di Franklin. Porto Rico tocca anche il +15. Italia ...

16-26 Clemente controlla il rimbalzo sul suo errore e trova due facili punti. 16-24 Si sblocca Gallinari con una bella tripla. fine primo quarto! Italia spenta e senza carattere nei primi dieci minuti. Partita finora bruttissima degli azzurri, che sono sotto meritatamente contro un Porto Rico che ha mostrato molta più voglia. 13-24 Rodriguez controlla una palla vagante e segna sulla sirena del ...

9-11 Pineiro con due liberi riporta avanti Porto Rico. Cinque minuti alla fine del primo quarto. 9-9 Uno contro di uno di Abass, che batte il suo uomo e vola al ferro per schiacciare. 7-9 Un solo libero di Diaz. 7-8 Due liberi di Hackett. Italia sul -1 dopo un inizio troppo al rallentatore. 5-8 Ottima finta di Belinelli, che poi trova spazio per il suo tiro e muove la retina. 3-8 1/2 di ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre - in campo Venezuela-Russia tra poco Italia-Porto Rico :
10.09 COSTA D'AVORIO-COREA 7-12: Lee, Park e Ra ne mettono quattro a testa e gli asiatici provano già ad allungare. 10.06 Venezuela-Russia 2-7: l'incipit del match è a favore degli europei che riescono a creare già un primo vantaggio importante.. 10.03 TUNISIA-ANGOLA 12-11: primi minuti scoppiettanti, pioggia di canestri da una parte e dall'altra. 10.00 COSTA ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre - Serbia-Spagna e Polonia-Argentina valgono i primati dei gironi :
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. Oggi andranno in scena 8 partite, quattro di seconda fase e altrettante del tabellone per il posizionamento dalla 17esima alla 32esima posizione. I match andranno in scena a Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Si attendono gli ultimi importanti verdetti per quel che riguarda il gruppo I e J, della ...

LIVE Italia-Porto Rico basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono salutare con una vittoria :
Porto Rico ai raggi X – I risultati di ieri (7 Settembre) – La cronaca di Italia-Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Porto Rico, ultima sfida del Mondiale di basket per gli azzurri. Si chiude la rassegna iridata per la squadra di coach Meo Sacchetti, che cerca una vittoria per salutare al meglio la competizione. La sconfitta con la Spagna, che ha ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. La Repubblica Ceca domina il Brasile - l'Australia batte la Repubblica Dominicana - la Francia elimina la Lituania - bene gli Usa con la Grecia :
16.16 Si chiude qui la nostra DIRETTA dell'ottava giornata dei Mondiali cinesi, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.12 STATI UNITI-Grecia 69-53: missione compiuta per gli Usa che vanno al primo posto in un girone in cui è ancora tutto da giocare battendo gli ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. La Repubblica Ceca domina il Brasile - l'Australia batte la Repubblica Dominicana - la Francia elimina la Lituania - Stati Uniti avanti con la Grecia :
16.03 Francia-Lituania 78-75: per i transalpini 24 punti di Fournier con 10 su 22 dal campo e 21 di De Colo, per i lituani 18 punti e 8 rimbalzi di Valanciunas. 16.00 Francia-Lituania 78-75: è finita, la Francia si qualifica eliminando la Lituania! 15.58 Francia-Lituania 78-75: a 15 secondi dalla fine va a segno Nando De ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 38-25 - la difesa USA fa soffrire tremendamente gli ellenici :
TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Turner 8; GRECIA: G. Antetokounmpo 9 Non arriva il canestro da otto metri di Papapetrou, finisce la prima metà di gara con gli Stati Uniti avanti di 13 punti Cerca di penetrare Sloukas, fallo subito senza liberi con 4 decimi rimanenti Due falli spesi dagli USA che ne avevano tre prima del bonus, time out chiamato da Skourtopoulos per provare a progettare ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29-20 - Team USA prova la fuga :
34-25 Accende il motore Harris, tripla per lui e nuovo +9 USA! Nick Calathes riesce a far commettere il primo fallo di squadra del quarto agli USA con 2'48" all'intervallo, il colpevole è Middleton 31-25 Si riaccende Giannis Antetokounmpo! Gran canestro mandando a sedere Turner ed elevandosi dalla media 31-23 Gran canestro di Turner in avvicinamento con mezza difesa greca ...

LIVE Stati Uniti-Grecia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 19-17 - reazione di Team USA - ma il finale di primo quarto è ellenico :
20-17 1/2 Brown Subisce fallo nella prima azione del secondo quarto Jaylen Brown, in lotta a rimbalzo con Sloukas che gli regala due liberi TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Mitchell, Walker 5; GRECIA: G. Antetokounmpo, Papapetrou 7 19-17 Che contropiede quello lanciato da Larentzakis da parte a parte del campo per la schiacciata di Papapetrou! Ed è con lo spettacolo che si chiude il ...