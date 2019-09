LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 8 settembre | Italia vittoriosa

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACon la vittoria dell’termina la sessione mattutina della nona giornata deidi. L’appuntamento è fissato per le 14.00 quando inizieranno le partite del pomeriggio e sicuramente ci sarà da divertirsi. Lasi interrompe qui, tutta la redazione di OAsport vi augura un buon proseguimento di giornata. 12.49 PORTO RICO-89-94: questa volta è finita per davvero. L’risorge dalle macerie dal -26, butta via una vittoria già scritta a 30″ e alla fine vinta nello sprint dell’over time. 12.44 PORTO RICO-87-90: ancora una partita dopo un fischio molto dubbio di antisportivo a Marco Belinelli. 12.39 PORTO RICO-85-90: 7-0 di parziale per gli azzurri che a 1’35” dalla fine sembrano aver ripreso in mano la partita. 12.34 PORTO RICO-84-83: ...

Paolo885 : Porto Rico Italia, il risultato in diretta live dei Mondiali di basket in Cina 2019 | Sky Sport positiva vittoria a… - genovesergio76 : Eurosport : Un'Italia irriconoscibile reagisce d'orgoglio: rimonta dal -26 e batte Portorico in overtime - - pfellini : Un'Italia irriconoscibile reagisce d'orgoglio: rimonta dal -26 e batte Portorico in overtime -