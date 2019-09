L' Iran viola l' accordo sul nucleare | Israele e Usa critici | Parigi cerca una soluzione

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Continua lo scontro e il dibattito tra USA esul. Il presidente francesedi convincere l'a non fuoriuscire ulteriormente dagli accordi sulsanciti anel 2015, intantoe Stati Uniti concordano sul dover far pressione all'e accusano Teheran di costruire armi nucleari. Macron come mediatore per favorire il dialogo tra Usa eEmmanuel Macron sembra quello che tiene il più di tutti all'internazionale sul, preso anell'aprile del 2015. Il presidente francese hato più volte di porsi come mediatore, per favorire il dialogo tra USA ee, questa volta, offre sul tavolo quindici miliardi, pur di convincere Teheran a non discostarsi ulteriormente dagli accordi. Mentre in giro corrono voci - come quella del segretario di Stato americano Mark Pompeo - che l'stia curando un programma spaziale in realtà ...

