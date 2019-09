Leclerc porta in trionfo la Ferrari a Monza nove anni dopo l' ultimo successo

Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Contento per Leclerc e per Ferrari : era importante vincere. Vettel scalpita” : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, domenica indimenticabile per il pilota della Ferrari che ha conquistato la prima vittoria in carriera. La Ferrari ha rotto il digiuno ed è riuscita a trovare il primo successo stagionale, l’annata è stata molto difficile fino a questo punto ma finalmente a Spa si è potuto festeggiare grazie al talentuoso monegasco mentre Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quarta posizione alle ...

F1 - GP Belgio 2019 : Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole a Spa 12 anni dopo Kimi Raikkonen : Non poteva esserci un rientro migliore per quanto riguarda la Ferrari dopo le quattro settimane di vacanze estive che sono succedute al disastroso round in Ungheria; il dominio delle Rosse è stato chiaro e nettissimo fin dalle FP1 del venerdì ed è terminato con l’occupazione di tutta la prima fila nelle qualifiche del GP del Belgio 2019 di Formula 1. L’ambita pole position è finita nelle mani di Charles Leclerc che ha fatto segnare ...

F1 - Charles Leclerc : “Mi assumo sempre le mie responsabilità quando sbaglio. Importante essere onesti con se stessi” : Momento di pausa e di riflessione per i piloti del Mondiale 2019 di F1. Dopo l’appuntamento in Ungheria, il Circus ha dato a tutti appuntamento a Spa (Belgio), dove a cavallo del mese di agosto e di settembre si disputerà uno dei round più attesi in calendario. Il layout affascinante della pista belga è uno dei più apprezzati e la Ferrari è intenzionata a interrompere il digiuno di vittorie di quest’annata poco positiva. Charles ...

Cosa ci fa Rovazzi sulla Ferrari? Esperienza pazzesca a Fiorano - Leclerc porta in pista il cantante italiano [FOTO] : Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi hanno fatto alcuni giri sulla pista di Fiorano a bordo di una Ferrari triposto guidata da Charles Leclerc Esperienza pazzesca per Fabio Rovazzi che, insieme alla fidanzata Karen Kokeshi, ieri è sceso in pista a Fiorano a bordo di una Ferrari triposto guidata da Charles Leclerc. Dopo la splendida prestazione fornita nel Gp di Silverstone, il pilota monegasco si è divertito a ‘far spaventare’ ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : analisi qualifiche. Charles Leclerc porta la Ferrari oltre i limiti. Vettel nel limbo dell’anonimato : Charles Leclerc in questo suo primo scorcio di campionato, e di avventura con la Ferrari, ha sfiorato due successi, in Bahrein e quindici giorni fa in Austria. In un caso è stato tradito dalla sua SF90, nell’altro ha perso contro uno scatenato Max Verstappen, come ben ci ricordiamo. Il monegasco ha concluso in quelle occasioni due ottimi fine settimana (nei quali ha centrato le pole position, va ricordato) ma, oggettivamente, la ...