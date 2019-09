Leclerc infiamma Monza | trionfo Ferrari dopo 9 anni

Leclerc infiamma Monza in libere ma incognita meteo : Uno sguardo in pista e uno verso il cielo per controllare i tempi e il tempo. La prima giornata di prove libere scivola via, in una giornata dal clima instabile e con gli scivoloni a muro di Raikkonen e Perez, con una doppietta di Charles Leclerc. La sensibilita' del suo piede - su una pista umida e infida - infiamma i migliaia dei tifosi Ferrari presenti a Monza e lascia indietro tutti i rivali, Hamilton in primis (a 68 millesimi nel pomeriggio ...