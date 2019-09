Leclerc con la Ferrari vince il Gran Premio di Monza 2019

Formula 1 - Hamilton ‘minaccia’ Leclerc : “la prossima volta mi comporterò di conseguenza - come ha fatto lui” : Il pilota britannico ha parlato del contatto avvenuto alla Roggia, costato a Leclerc la bandiera bianconera Una gara tiratissima, caratterizzata dal duello rusticano messo in atto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti indiscussi di almeno tre-quarti di gara. Lapresse Pressione altissima per il monegasco, riuscito comunque a gestire la situazione da vero campione, addirittura spingendo fuori pista il campione del mondo alla ...

Gp Monza : Leclerc vince dopo una gara fantastica - secondo Bottas - 3° Hamilton : Charles guida la gara dall’inizio alla fine resistendo all’assalto delle Mercedes a suon di sportellate e giri veloci. Vettel sbaglia tocca Stroll è penalizzato e doppiato

F1 Gp Monza - Leclerc vince il testa a testa con Bottas (secondo). Terzo Hamilton - Vettel solo 13esimo dopo incidente : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Monza, dopo essere partito dalla pole position. Il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e quella di Lewis Hamilton. Per Leclerc è il secondo successo stagionale e ha interrotto il digiuno del Cavallino a Monza, dove non vinceva da nove anni. Il monegasco aveva ottenuto la sua prima vittoria in ...

Diretta GP Italia : Il duello è ora tra Leclerc e Bottas - divisi da un secondo : Verstappen ha passato Giiovinazzi per l'ottava posizione Ritiro di Magnussen che perde così la zona punti 45° giro - Bottas si avvicina ed e a 1" da Leclerc 44° giro...

VIDEO Leclerc-Hamilton - il duello con contatto nel GP d’Italia di F1 a Monza : Il duello tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton sta davvero monopolizzando il Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco sta guidando la gara di Monza, ma il campione del mondo è sempre nei suoi scarichi. Subito dopo il pit-stop, poi, si è vissuto un momento da cuore in gola. L’inglese ha provato l’attacco alla variante della Roggia ma il ferrarista ha risposto “con le cattive” mandando quasi fuori pista ...

Vettel non nasconde la sua rabbia per l’atteggiamento di Leclerc : Leclerc prende la Pole, ma Sebastian Vettel non ci sta e non lo nasconde al termine delle prove di ieri. «Nel primo run ero io a dover stare davanti, ma nel secondo non dovevo essere lasciato solo. Non abbiamo messo in atto il piano che avevamo pensato. Credevo fosse chiaro quello che ci eravamo detti prima». Leclerc dunque non ha fatto gioco di squadra e ha lasciato solo il compagno che è finito dietro alle Mercedes nello schieramento di ...

F1 - GP Italia 2019 : Vettel svantaggiato dal gioco delle scie. Leclerc in pole con furbizia? : La pole position della velocità e dell’astuzia. Potremmo definirla così la p.1 n.4 in stagione del monegasco Charles Leclerc. Nel Tempio della velocità, a Monza (sede del 14° round del Mondiale 2019 di F1), il monegasco ha centrato il proprio obiettivo e, dopo aver siglato il miglior crono al primo colpo nella Q3 in 1’19″307, con 39 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton e 47 su Valtteri Bottas (Mercedes) e 150 sul team-mate ...

Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal Ferrarista

La pioggia grazia la Ferrari e Leclerc si aggiudica la seconda Pole position : Leclerc fa bis e dopo il Gran Premio del Belgio, conquista tra gli applausi del pubblico la sua seconda Pole position stagionale nel gran premio di Monza che prenderà il via domani. La pioggia ha graziato la Ferrari, proprio come auspicato oggi dalla Gazzetta dello Sport che aveva proposto un intervento di Mattia Binotto che spiegava i motivi per cui le auto del cavallino temevano la pioggia a Monza, circuito su cui non partono ...

F1 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Sebastian Vettel precede di un soffio Verstappen e Leclerc - le Mercedes si nascondono : Sebastian Vettel, dopo un periodo non troppo entusiasmante del suo campionato, risponde al suo lanciatissimo compagno di scuderia e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019. Il tedesco, dopo il poco soddisfacente weekend di Spa-Francorchamps, cerca di scuotersi sulla pista di casa della scuderia di Maranello, stampando il miglior tempo davanti a Charles Leclerc, ma le Mercedes impressionano sia sul ...

LIVE F1 - GP Italia 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel si preparano in vista delle qualifiche con le FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 L’ex pilota dell’Alfa Romeo è in stato di grazia e sembra aver trovato finalmente la quadratura del cerchio per quanto riguarda il set-up della sua SF90 almeno sulle piste a medio-basso carico aerodinamico, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel dovrà sfruttare al meglio le FP3 per ritrovare il giusto feeling con la monoposto. 11.38 Charles Leclerc non può che ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

F1 - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Charles Leclerc è il migliore anche nelle FP2 con gomme slick davanti a Hamilton e Vettel : La pioggia continua a condizionare la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 con Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato le FP1, chiude in testa anche la seconda sessione dimostrando di essere in un vero e proprio stato di grazia cinque giorni dopo il trionfo di Spa. Il monegasco della Ferrari ha firmato il miglior tempo in 1’20″978 sfruttando l’iniziale finestra favorevole di pista asciutta ed ...