Le nuove colorazioni di Huawei P30 Pro ci sono piaciute tantissimo | al pari della EMUI 10

Huawei P30 e P30 Pro si rinnovano con nuove funzioni e colorazioni e la EMUI 10 con Android 10 : Huawei P30 e Huawei P30 Pro si rinnovano con le colorazioni Misty Lavender e Misty Blue, la EMUI 10 con Android 10 e nuove funzioni software per la fotocamera! L'articolo Huawei P30 e P30 Pro si rinnovano con nuove funzioni e colorazioni e la EMUI 10 con Android 10 proviene da Tutto Android .

Huawei pronta ad aggiornare P30 con due nuove colorazioni - forse già ad IFA 2019 : Parte dall'EUIPO l'indiscrezione che vuole Huawei in procinto di ufficializzare due nuove colorazioni per il P30 L'articolo Huawei pronta ad aggiornare P30 con due nuove colorazioni , forse già ad IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sony svela delle nuove colorazioni per il DualShock 4 : Sony ha annunciato quattro nuove colorazioni per il controller DualShock 4 in arrivo nei prossimi mesi.Due dei controller, Electric Purple e Titanium Blue, sono relativamente semplici nei loro design. Ogni controller presenta una combinazione di colori a due toni con ciascuno contenente una diversa tonalità di viola e blu rispettivamente sulla parte frontale e sul retro del DualShock 4. Il Red Camouflage è esattamente quello che sembra: un ...