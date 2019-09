Lancia Delta - La leggenda italiana compie 40 anni FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 8 settembre 2019) Se ci fosse una classifica delle auto che gli italiani rimpiangono, laoccuperebbe una delle prime posizioni, se non il gradino più alto del podio. E con la produzione del brand ormai legata alla sola Ypsilon, che non smette di stupire, sono in tanti a chiederne a gran un ritorno sul mercato.La prima generazione. Magari una riedizione moderna delliconico modello presentato quarantfa al Salone di Francoforte del 1979 e disegnato da Giorgetto Giugiaro, capace di stupire per la sua raffinatezza è una, a va sans dire ma anche per i risultati sportivi: ben sei sono i titoli Costruttori conquistati dal 1987 al 1992 al mondiale Rally, ai quali si affiancano i quattro titoli Piloti, ottenuti da Miki Biasion (1988 e 1989), che ha portato in pista per noi lestremaFuturista, e da Juha Kankkunen (1987 e 1991). Cè persino chi ne ha immaginato un possibile aspetto, ...

