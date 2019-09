La prova del cuoco – Nuova edizione – Puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019

La prova del cuoco 2019-2020 : Giuria e novità del programma di Elisa Isoardi (Anteprima Blogo) : Domani mattina torna La Prova del cuoco. Sarà l'edizione numero 20, un numero certamente importante che vedrà protagonisti per l'intera stagione Elisa Isoardi, nelle vesti di padrona di casa e Claudio Lippi in quelle di "battitore libero". Elisa infatti condurrà il programma in tutte le sue parti e Claudio potrà intervenire in ogni momento della trasmissione, facendo domande, assumendo di volta in volta le vesti del telespettatore in quel ...

Il nuovo governo alla prova della fiducia : attesa per il discorso di Conte alla Camera : Cresce la curiosità per le parole del premier che ha annunciato che il suo discorso sarà trasmesso in diretta streaming. Di passato non si parlerà e Salvini, a quanto pare, non verrà nominato. Fuori da Montecitorio la manifestazione organizzata dal leader leghista e dalla Meloni insieme a Giovanni Toti

La prova del Cuoco con Elisa Isoardi - Claudio Lippi : “Non so cosa farò” : Claudio Lippi al fianco di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco svela un retroscena Lunedì 9 settembre La Prova del Cuoco festeggerà la ventesima edizione con una stagione carica di novità. Accanto alla confermata padrona di casa Elisa Isoardi i telespettatori assisteranno al ritorno di Claudio Lippi in un ruolo ancora non ben definito. In una recente intervista televisiva, il conduttore ha dichiarato che verrà presentato come battitore libero: ...

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a leggere quelle parole meschine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini, si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

La madre della figlia di Salvini : "Ho provato rabbia e dolore". La risposta di Feltri : Giorgia Baroncini Dopo il post anti-Salvini, Giulia Martinelli scrive a Vittorio Feltri: "Mi tremano le mani. Si è mai offeso e vilipeso il rifugio affettivo e sicuro di una bambina". La risposta del direttore: "Se proprio deve scorrere del sangue..." È con una lettera indirizzata al direttore Vittorio Feltri che Giulia Martinelli, madre della figlia di Matteo Salvini, ha espresso tutta la sua indignazione per il post del ...

Autonomia - la prima prova del governo. Fontana : “Ci diano la scuola o facciamo legge”. Ma la sfida Nord-Sud è anche in maggioranza : prima il Nord è superato, almeno per ora. Occhio al Nord, invece, quello sì. prima ancora di ottenere la fiducia delle Camere uno dei fronti già aperti per il governo Conte 2 è a destra e a sinistra del Po. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un giro di visite ai governatori che già erano sul piede di guerra quando la Lega era al governo, quello lombardo Attilio Fontana e quello veneto Luca Zaia, figurarsi ora che ...

Alitalia e Atlantia - primo banco di prova per la tenuta del governo giallorosso : La revisione delle concessioni autostradali e l'operazione Alitalia sono tra i primi dossier (i più spinosi) che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nell'immediato. Il primo test per la tenuta dell'alleanza M5s-Pd. Da una parte c'è lo scontro di vedute sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia (Aspi) a un anno dal crollo del ponte Morandi, dall'altra il ruolo che Atlantia (maggior azionista di Aspi) avrà nel salvataggio e ...

“Alex Schwazer è innocente” : Tuttosport annuncia la consegna di una nuova perizia che prova la manomissione del campione d’urina : “Alex Schwazer è innocente”. Così titola un articolo del direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, che dalle pagine del quotidiano sportivo torinese afferma, citando una “nuova perizia che verrà presentata al Tribunale di Bolzano” giovedì 12 settembre, che il campione di urina prelevato durante il controllo antidoping del 1 gennaio 2016, pochi mesi prima dell’inizio delle Olimpiadi di Rio 2016 a cui il marciatore ...

Locazioni : per provare quelle in nero basta la denuncia dell'inquilino : Affittare in nero un immobile potrebbe diventare sempre più dispendioso. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, infatti, ha recentemente emesso la Sentenza 2718/19/2019. Con questa pronuncia la CTP di Milano ha stabilito che per provare l'esistenza di un affitto in nero sono sufficienti le dichiarazioni dell'inquilino - locatario. Costui, infatti, secondo l'organo di primo grado della giustizia fiscale non può essere considerato un ...

La prova del Cuoco ritorna lunedì 9 settembre : Claudio Lippi affiancherà la Isoardi : È solo una questione di giorni e gli studi del cooking show di Rai Uno, La Prova del Cuoco, torneranno ad animarsi di piatti, ricette, chef stellati e nuovi volti, che proporranno al pubblico in studio e da casa i loro cavalli di battaglia culinari e le ricette che li hanno resi celebri. Per il secondo anno consecutivo, alla conduzione ritroveremo Elisa Isoardi, che ha raccolto il testimone dello show dopo il sofferto addio alla trasmissione da ...

Il nuovo Governo alla prova del nove : al Senato si va alla conta : Occhi puntati su 8 Senatori, dei quali tre dell'Svp e due Senatori a vita, le cui scelte avranno un peso per assicurare la...

Brexit - la Camera dei Lord approva legge per il rinvio dell’uscita senza accordo : Il governo, intanto, intende riproporre una mozione in favore del voto politico anticipato a metà ottobre