La ministra del Lavoro e delle pensioni britannica | Amber Rudd | si è dimessa in polemica

Emissioni Usa - L'amministrazione Trump apre un'indagine sulle Case del "patto" con la California : Nuovo capitolo nella disputa tra L'amministrazione Trump e il settore automobilistico sulla questione dei nuovi standard per le Emissioni inquinanti: secondo indiscrezioni di alcuni organi di stampa americani, il dipartimento di giustizia ha infatti inviato una lettera alla Ford, alla Honda, alla BMW e alla Volkswagen, per informarle dell'avvio di un'indagine antitrust. L'obiettivo dell'inchiesta è verificare se l'accordo volontario con il ...

"Piano del secolo" per il Medio Oriente - Greenblatt esce di scena. Netanyahu perde uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump : Il “Deal of the Century” perde uno dei suoi facitori. E Benjamin Netanyahu uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump. L’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump, elogiando il ruolo ricoperto per tre anni dall’avvocato classe 1976. “Jason Greenblatt – ha spiegato il ...

Governo Conte : impugnata legge 'anti migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Gela - è guerra tra l'amministrazione e il chiosco della villa comunale : Emanuela Carucci Il sindaco Lucio Greco sottolinea: "Non sono stati rispettati i canoni contrattuali" Un caso alquanto singolare quello di Gela, un Comune in provincia di Caltanissetta. Il chiosco della villa comunale dato in concessione, è diventato una querelle tra la ditta concessionaria e l'amministrazione comunale. Secondo quanto si legge sul giornale on line "Quotidiano di Gela", il Comune ha fatto causa al gestore del chiosco ...

Governo Conte 2 - la nuova ministra dell’Interno Lamorgese non usa i social. Peccato : di Marta Coccoluto La nomina del prefetto Luciana Lamorgese a nuovo ministro degli Interni è stata tra le notizie con più eco online. La distanza siderale con il suo predecessore Matteo Salvini è indiscutibile, ma è curioso notare come una delle caratteristiche più apprezzate dai commentatori sia che la nuova inquilina del Viminale non abbia alcun profilo sui social network. Non un account Twitter, non un profilo Facebook, non un account ...

Governo - critiche social contro la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova : 'Non è adatta' : Il nuovo Esecutivo guidato nuovamente da Giuseppe Conte è partito nelle scorse ore. Lo stesso si è potuto formare dopo l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle, che hanno condiviso il programma di 29 punti che la nuova squadra affronterà nei prossimi mesi. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa sia da Luigi Di Maio, leader dei pentestellati, che da Nicola Zingaretti, segretario quest'ultimo proprio del Partito Democratico. Ma non appena è ...

Nunzia Catalfo : la nuova ministra del Lavoro nel 2014 voleva uscire dall’euro : Emergono interessanti aspetti in merito al nuovo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: la senatrice, attuale presidente della Commissione Lavoro al Senato, prenderà il posto di Luigi Di Maio, ed è stata tra le prime firmatarie nel 2013 di un disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Andando a curiosare nel suo passato politico, si scopre che nel 2014 era una delle più accese euro-scettiche, al punto da sostenere con convinzione una petizione ...

Lamorgese - la nuova ministra dell'Interno che non usa (ancora) i social : Luciana Lamorgese, nuovo ministro dell'Interno, ha probabilmente uno dei compiti più difficili del nuovo governo a guida Conte: prendere il posto di Matteo Salvini e fare i conti con le ultime scelte politiche fatte dall'ex inquilino del Viminale. Del resto conosce bene quegli uffici per aver lavorato insieme ad Alfano, che la chiamò dopo la vicenda Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov che ...

Luciana Lamorgese - chi è la prefetta che sarà ministra dell’Interno. E sui migranti disse : “Bisogna accogliere nelle regole” : Dal continuo sbraitare contro i migranti di Matteo Salvini all’esperienza in materia di Luciana Lamorgese, che con la gestione della loro accoglienza ha avuto a che fare prima come prefetta di Venezia, poi di Milano. È quello del Viminale uno dei passaggi di mano maggiormente all’insegna della discontinuità tra primo governo Conte e secondo. Dal leader della Lega a una figura tecnica, come – dicono i retroscena – auspicava il presidente della ...

Luciana Lamorgese è la nuova ministra dell’Interno. E al Viminale troverà macerie : Non invidiamo affatto il prefetto Luciana Lamorgese, la nuova ministra dell’Interno del governo Conte bis. Stiamo parlando di una funzionaria pubblica che ha svolto nella sua carriera compiti di altissimo livello e di grande responsabilità, che ora si appresta a raccogliere una eredità difficile. I tredici mesi di Matteo Salvini ai vertici del Viminale hanno lasciato macerie. Il ministero dell’Interno è stato trasformato in uno strumento di ...

Fabiana Dadone - chi è il ministro alla Pubblica Amministrazione del governo M5s-Pd : Molto attiva sia nel volontariato che nelle battaglie degli albori del Movimento 5 stelle la cuneese Fabiana Dadone è una...

Paola Pisano ministra dell'Innovazione del governo Conte bis : Dopo il dipartimento alla trasformazione digitale, l’Italia si dota – con il nuovo governo – di un ministero all’Innovazione. Ci va l'assessora M5S all’innovazione di Torino, chiamata la "signora dei droni", con un curriculum dedicato a queste materie

Chi è Elena Bonetti - la nuova ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità : È una docente dell'Università di Milano con un passato da dirigente negli scout, fu scelta da Renzi per far parte della segreteria del PD

Governo Conte 2 - chi è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano : assessore a Torino - Di Maio la voleva capolista alle Europee ma lei rifiutò : Luigi Di Maio le aveva chiesto di essere capolista alle Europee nella circoscrizione Nord Ovest, ma lei aveva rifiutato per continuare nel suo lavoro di assessora all’Innovazione e Smart City del Comune di Torino. Ora però Paola Pisano entra nel Governo Conte 2 e diventa responsabile dell’Innovazione, neonato ministero senza portafoglio. Appena qualche giorno fa, a fine agosto, Palazzo Chigi ha istituito il nuovo dipartimento del ...