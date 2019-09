Kaia Gerber | 18 anni compiuti nel segno e nel vestito di mamma Cindy Crawford

Fonte : vanityfair

(Di domenica 8 settembre 2019)La somiglianza fra madre e figlia è evidente, se poi si mettono lo stessolo è ancora di più.ha festeggiato i suoi 18in un abito che è molto simile a uno di quelli iconici indossato dalla madre,Crafword, negliNovanta: 1992 Versace Rock ‘N Rule Fashion Show e gli MTV Video Music Awards dello stesso anno. È una sfida a distanza, ma soprattutto un compleanno da celebrare «ognuno come gli va» secondo le indicazioni diche ha scritto di presentarsi alla festa, al Paradise Club di New York, come non si è abitualmente. Lei ha scelto una delle mise più famose di Cher, la figlia ha tratto ispirazione da quegliNovanta che sono stati il regno della madre. Capelli voluminosi, come andava allora, trucco su misura e una mini gonna di pelle chiusa da una cintura ...

