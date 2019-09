Juventus | il buon compleanno del club bianconero all’Allianz Stadium | “Otto anni a casa”

Video/ Novara Juventus U23 - 2-0 - : highlights e gol. Buon esordio azzurro - Serie C - : Video Novara Juventus U23, 2-0,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 1giornata del girone A del Campionato di Serie C.

Buona la prima per la Juventus : Chiellini decide la sfida contro un buon Parma - la VAR subito protagonista : La Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale: Chiellini decide la partita contro il Parma al Tardini E’ ufficialmente iniziato il campionato di Serie A: ad aprire le danze sono stati i campioni in carica della Juventus, che hanno affrontato il Parma al Tardini. Senza Maurizio Sarri a guidare la squadra in panchina a causa delle sue condizioni fisiche, i bianconeri sono riusciti a disputare comunque una solida partita, ...

Juventus - buone notizie per Sarri : Chiellini è tornato in gruppo : La Juventus, da diversi giorni, sta intensificando il lavoro alla Continassa. Infatti, dopo essere rientrata dall'Asia la squadra ha goduto di due giorni di riposo e da martedì scorso, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa. In questi giorni, la Juve ha svolto quasi sempre delle doppie sedute, ad eccezione di giovedì, quando Sarri ha dato il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Il programma di oggi, invece, ha previsto ancora ...

Juventus - buone notizie : rientra in gruppo Chiellini : buone notizie in casa Juventus, che sta continuando a lavorare alla Continassa in vista della nuova stagione. Si è unito al gruppo anche Giorgio Chiellini, che torna così completamente a disposizione. Oggi doppia seduta: al mattino la squadra ha affrontato un lavoro specifico divisa in reparti, mentre nel pomeriggio il gruppo si è ricompattato per una sessione dedicata a esercizi di tecnica e tattica, conclusa dalla partitella. La squadra ...

Juventus - Bernardeschi : 'In Champions credo che ogni anno possa essere quello buono' : La Juventus da qualche giorno è in Asia per la tournée estiva. I bianconeri di Maurizio Sarri stanno disputando importanti amichevoli. Tra i vari test, domani è in programma la sfida contro l'Inter a Nanchino. Uno dei titolari contro i nerazzurri dovrebbe essere Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino si è raccontato a 'La Gazzetta dello Sport' e ha trattato diversi argomenti. Bernardeschi ha parlato del suo ruolo, dei metodi di Sarri, ...

Higuain Juventus - il Pipita verso Roma : la Juve pagherà la buonuscita : Higuain Juventus – Ci siamo, il Pipita Higuain, dopo qualche giorno di preparazione e dopo la partenza per la tourneè estiva con i bianconeri, sarebbe vicino al trasferimento. Dopo giorni da esubero in casa Juve, l’ex Napoli avrebbe accettato la destinazione capitale. L’approdo di Gonzalo Higuain alla Roma farebbe sbloccare la situazione “numero 9” visto […] More

Barcellona - de Jong approva la scelta di de Ligt : “Juventus buona opportunità - anche se…” : “Avrei voluto averlo qui con me al Barcellona ma penso che anche la Juve sia una bella occasione per lui”. Frankie de Jong non serba rancore all’amico Matthijs De Ligt, a lungo nel mirino dei blaugrana prima di dire sì ai bianconeri. “Ha parlato con la sua famiglia, col suo agente, con tutte quelle persone che sono importanti per lui – racconta al ‘Mundo Deportivo’ il centrocampista olandese, ...