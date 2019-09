Italia-Croazia baseball oggi | Europei 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Croazia - ancora in gravissime condizioni i bambini Italiani intossicati sulla barca a noleggio : Sono i figli di Eugenio Vinci, 57 anni, l'ad del gruppo Tuodì morto dopo un malore a bordo, e di sua moglie. L'intero gruppo familiare è stato avvelenato dal monossido di carbonio

Eugenio Vinci - il manager Italiano morto in Croazia : arrestati skipper e armatore : Secondo la polizia croata il motore della barca sarebbe stato installato senza seguire le norme di sicurezza, causando così...

Italiano morto in Croazia - arrestati il proprietario e lo skipper dello yacht : In base alle indagini sulla fine del manager che si trovava in vacanza con moglie, figli e amici, i due croati avrebbero installato sull’imbarcazione un motore non a norma. Restano gravi le condizioni dei due figli della vittima

Manager Italiano morto in Croazia : arrestati armatore e skipper : Eugenio Vinci, 57 anni, era originario di Sant'Agata di Militello, nel Messinese. Il motore dell'imbarcazione ha iniziato a sprigionare gas tossici che hanno avvelenato il Manager e i due figli, ora ricoverati

Croazia - Italiano morto sullo yacht : probabile un'intossicazione da gas di scarico : Doveva essere una tranquilla vacanza in barca lungo la costa adriatica della Croazia quella che nelle ultime ore si è trasformata in una tragedia per un gruppo di italiani. Infatti un manager di 57 anni, Eugenio Vinci, è morto in circostanze ancora poco chiare, dopo essere caduto ed aver battuto la testa all’interno dell’imbarcazione, forse per aver perso i sensi in seguito ad un malore. Ma anche le altre cinque persone che erano con lui hanno ...

Croazia - tragedia su uno yacht : morto un noto imprenditore Italiano - molto gravi i due figli : Eugenio Vinci, 57 anni, originario di Sant'Agata di Militello, sarebbe stato ucciso dai gas di scarico dell'imbarcazione. In un primo momento si era ipotizzata un'intossicazione alimentare

Italiano muore sul caicco in Croazia : avvelenato da cozze o da fumi. Gravi i figli. L'amico sindaco : da vacanza a tragedia : Un turista Italiano è morto stamane sulla costa adriatica croata e quattro membri della sua famiglia, di cui due bambini, sono in condizioni Gravi a causa di quella che sembra un avvelenamento...

Turista Italiano muore avvelenato in Croazia : letale una cena a base di pesce : Notizia sconvolgente quella che arriva direttamente dalla Croazia: un Turista italiano è morto questa mattina per avvelenamento da cibo. Ad essergli fatale una cena a base di frutti di mare: gravissimi anche i quattro membri della sua famiglia, di cui due bambini, in vacanza con lui. La notizia è stata diramata dalla stampa croata e sta facendo in queste ore il giro della rete. Per adesso le informazioni sono incomplete e parziali. Quello che è ...

Turista Italiano muore sullo yacht in Croazia : avvelenato da cozze o da fumi. Gravi i familiari : Un Turista italiano è morto stamane sulla costa adriatica croata e quattro membri della sua famiglia, di cui due bambini, sono in condizioni Gravi a causa di quella che sembra un avvelenamento...

Avvelenamento da cibo - turista Italiano muore in Croazia dopo cena a base di frutti di mare : Un italiano di cinquantasette anni in vacanza in Croazia con la sua famiglia è morto pare a causa di un Avvelenamento da cibo. Ne dà notizia la stampa locale. Aveva consumato una cena a base di frutti di mare in un noto ristorante di Hvar. I familiari del turista, due adulti e due bambini, sono in condizioni di salute gravi.Continua a leggere

