Io e Te | Pierluigi Diaco saluta commosso il pubblico e dà appuntamento ‘di notte’ – Video

Pierluigi Diaco ascolta “Chiama piano” e la dedica al marito tra le lacrime : “È la canzone mia - di Alessio e Ugo. Devo a loro la mia serenità” : Perluigi Diaco torna a piangere in diretta nello studio di Io e Te, il programma che conduce su Rai1. Dopo le lacrime versate parlando della morte di Nadia Toffa nella puntata del 19 agosto scorso, questa volta si è commosso sulle note della canzone Chiama piano di Fabio Concato. Il brano, dedicato a suo marito Alessio Orsingher, ha emozionato anche tutte le persone inquadrate nel pubblico. “Voglio condividere con voi la canzone del cuore ...

Pierluigi Diaco si commuove all'ultima puntata di Io e te : 'Alessio e Ugo sono la mia vita' : Oggi, venerdì 6 settembre, è stata l'ultima puntata di Io e te, programma di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco affiancato da Valeria Graci e Sandra Milo. Oggi pomeriggio sono stati ospitati i due più grandi conduttori della televisione italiana: Pippo Baudo che è intervenuto telefonicamente e Maurizio Costanzo che ha fatto divertire il pubblico di Io e te con alcune battute e uscite goliardiche come "Ma la facciamo finita con queste ...

Francesco Giorgino e Pierluigi Diaco - due buoni vicini di casa nei giorni della crisi : Immaginate di essere in un grande condominio denominato Rai e pensate a una delle più classiche scene d'antan: due vicini di casa con un rapporto d'amicizia datato che sotto il periodo natalizio si scambiano i doni con i sorrisi distesi bussando alla porta dei loro appartamenti. Episodi che si possono vedere sempre più raramente nella vita reale o al massimo nei film per famiglie.Bene, ora paragoniamo l'esempio alla collaborazione tra Tg1 nel ...

Io e Te : Pierluigi Diaco commette una gaffe con Lorella Cuccarini : Pierluigi Diaco fa una gaffe in diretta con Lorella Cuccarini a Io e Te Nella puntata di mercoledì 4 settembre di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato Lorella Cuccarini, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione de La Vita in Diretta, in partenza da lunedì 9 settembre. Alla bionda conduttrice ha riservato un omaggio davvero spettacolare ripercorrendo la sua straordinaria carriera professionale. In due occasioni, però, ...

Io e Te : Pierluigi Diaco fa pace con Serena Grandi e cita la d’Urso : Pierluigi Diaco e Serena Grandi fanno pace a Io e Te: “Mettiamoci una pietra sopra” Oggi a Io e Te è tornata Sandra Milo reduce dal collegamento sfortunato di ieri direttamente da Venezia per il quale Pierluigi Diaco si è scusato con i telespettatori di Rai1. Il conduttore oggi ha avuto modo di fare pace con l’attrice Serena Grandi con la quale aveva fortemente litigato durante una puntata di Domenica Live di Barbara ...

Io e Te - Pierluigi Diaco fa uno sfondone in diretta poi si scusa : "Io rispetto..." - caso quasi unico in tv : Nella puntata del 28 agosto, Pierluigi Diaco ha ospitato ad Io e Te, in onda su Rai1, l'attore e regista Tullio Solenghi. Nel corso dell'intervista Diaco ha mostrato alcune vecchie foto dell'ospite, ma nel mostrare la foto della Cinquecento di Solenghi, Diaco ha fatto una bella gaffe grammaticale: "

Leo Gullotta a Io e Te - durante la pubblicità accade qualcosa. Pierluigi Diaco si commuove : «L’hai fatto anche tu…» : Leo Gullotta ospite a Io e Te, Pierluigi Diaco si commuove: «L’hai fatto anche tu…». L’attore siciliano, volto storico del Bagaglino, è stato protagonista oggi del “faccia a faccia” del programma di Rai1, durante il quale ha raccontato la sua vita e la sua carriera. Al ritorno dalla pausa pubblicitaria, però, è accaduto qualcosa e Pierluigi Diaco prende la parola. Il conduttore alza la mano sinistra e mostra la ...

Io e Te - Leo Gullotta a Pierluigi Diaco : “Questo è essere vigliacchi” : Leo Gullotta a Pierluigi Diaco: “Oggi siamo nella fiera dell’insulto gratuito” Penultima puntata della settimana per Io e Te, il salotto di Rai1 di Pierluigi Diaco con la partecipazione di Valeria Graci (regina dei sorrisi) e Sandra Milo (regina dei sentimenti) in collegamento dal Mostra del Cinema di Venezia. Oggi il conduttore ha avuto modo di intervistare un grande attore e uomo di teatro quale è Leo Gullotta. Un uomo ...

Pierluigi Diaco : "Vorrei un figlio" : Ma in Italia manca una legge sulle adozioni per le coppie omosessuali. "Si tratta di processi culturali che hanno bisogno di...