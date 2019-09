Inter | Sanchez potrebbe essere titolare contro l' Udinese

Inter - Sanchez : “Ho trovato un bel gruppo e tanti ex compagni - qui per vincere qualcosa” : Alexis Sanchez è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia dell’Inter. Il cileno ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro. Ecco le sue parole. “Prima di tutto ringrazio i compagni, ho trovato un bel gruppo, già dal primo allenamento. Sono qui per aiutare la squadra a vincere qualcosa, perché voglio lottare, anche il mister vuole vincere ed è per questo che sono qua. Ho la stessa voglia di vincere ...

Inter - l’ammissione di Alexis Sanchez : “ho lasciato il Manchester United perchè voglio giocare” : L’attaccante cileno ha parlato del suo arrivo all’Inter, sottolineando i motivi che lo hanno spinto a lasciare il Manchester United Alexis Sanchez ha già cominciato la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter, un ritorno in Serie A per il cileno che aveva fatto faville con la maglia dell’Udinese. Matteo Corner/LaPresse Antonio Conte lo ha scelto come partner d’attacco di Lukaku, strappandolo al Manchester ...

Inter - la cessione di Mauro Icardi al PSG fa felice soprattutto Sanchez : ecco l’ultima mossa del cileno [FOTO] : Una volta partito l’attaccante argentino, il giocatore ex Manchester United ha preso la maglia numero sette, scelta da Icardi dopo l’assegnazione del nove a Lukaku L’addio di Mauro Icardi all’Inter ha fatto felici tutti, sia l’argentino che ha strappato un ingaggio più alto al PSG sia il club nerazzurro che si è liberato di un peso. Ma a sorridere non sono solo i protagonisti della trattativa, ma anche Alexis ...

Inter - Conte scatenato in conferenza : Icardi - il mercato - Sanchez e la sfida al Cagliari : “E’ un attaccante molto bravo nella finalizzazione e anche negli assist. E’ un giocatore importante che nelle ultime due stagioni sicuramente non ha fatto benissimo con lo United: arriva qui con grande entusiasmo e grande voglia di fare, quindi e’ il benvenuto”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte che commenta cosi’ l’acquisto di Alexis Sanchez alla vigilia ...

Ufficiale - Sanchez all’Inter : i dettagli dell’operazione : Stipendio Sanchez Inter – Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ufficialità è stata data dal club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Il calciatore cileno arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020. Si tratta di un prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto a fine stagione. Stipendio […] L'articolo Ufficiale, Sanchez all’Inter: i ...

Alexis Sanchez è un nuovo attaccante dell’Inter : Il calciatore cileno — cresciuto nell'Udinese — è stato acquistato in prestito: sarà la seconda punta dell'Inter accanto a Romelu Lukaku, come nel Manchester United

Sanchez - il bomber scalzo. L'Inter sogna con il cileno : con Lukaku riformerà la coppia dello United : Da Pirlo a Seedorf, da Cannavaro a Roberto Carlos, fino ai più recenti Bonucci e Coutinho, l' Inter è da sempre considerata una regina dei talenti fiutati prima e scaricati poi, capaci di fare le fortune di squadre rivali e costringere i dirigenti nerazzurri a mangiarsi le mani. La nuova era Marotta

Inter - Sanchez sarebbe arrivato grazie a Conte : Inter scatenata in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri questa mattina hanno ufficializzato l'acquisto di Cristiano Biraghi, arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro in uno scambio che ha visto Dalbert andare a Firenze in prestito secco. Non solo il laterale mancino, visto che ieri è atterrato a Milano anche Alexis Sanchez, che ha sostenuto le visite mediche. L'attaccante cileno ...

Inter - con Sanchez la “discontinuità” di Conte è servita. Resta il nodo Icardi : il Napoli pressa - ma lui spinge per tornare in gruppo : La discontinuità al servizio di Conte è realtà: il nuovo “governo” nerazzurro può partire. La squadra è praticamente pronta, anche se mancano alcuni nodi da sciogliere. Come quello del “capitano“, o meglio dell’ex capitano, costretto ai margini ma deciso a Restare, nonostante tutti gli abbiano ribadito che per lui non c’è più posto. L’arrivo di Alexis Sanchez, insieme allo scambio Biraghi-Dalbert con la ...

Inter - Zamorano rilancia Alexis Sanchez : “l’acquisto perfetto” : L’Inter ha piazzato il colpo Alexis Sanchez, adesso l’allenatore Antonio Conte potrà contare su un attacco di tutto rispetto per tentare l’assalto allo scudetto e disputare una Champions League importante. L’ex Inter Ivan Zamorano rilancia l’ex Udinese in un’Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «persone vicine ad Alexis mi hanno detto che l’Inter stava pensando a lui. Ma quando poi hanno ...

Alexis Sanchez all’Inter - tutte le FOTO del calciatore al Coni di Milano [GALLERY] : L’Inter ha piazzato l’ennesimo colpo di mercato di una campagna acquisti molto importante, si tratta di Alexis Sanchez, probabilmente la nuova spalla ideale di Lukaku. L’esordio della squadra di Conte è stato veramente positivo, netto 4-0 davanti al pubblico amico contro il Lecce, i nuovi sono stati già grandi protagonisti, soprattutto il centrocampista Sensi e proprio l’attaccante Lukaku. Adesso è arrivato un ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez è arrivato a Milano : adesso le visite mediche e la firma sul contratto : L’attaccante cileno è arrivato a Malpensa nel pomeriggio, adesso si sposterà alla Clinica Humanitas per le visite mediche Il primo giorno di Alexis Sanchez da giocatore dell’Inter è cominciato, il cileno infatti è arrivato questo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, pronto per cominciare questa nuova avventura. Pantaloni verde scuro, maglietta bianca, giubbotto jeans grigio e cappellino in testa, l’ormai ex ...