Infortunio Emerson | guai per l’Italia | subito un cambio contro la Finlandia

(Di domenica 8 settembre 2019)– Si sta giocando un match importante valido per le qualificazioni ad Euro 2020, in campo l’Italia che ha l’intenzione di confermarsi dopo la vittorial’Armenia, la squadra di Mancini affronta lacon l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione.una tegola per l’Italia,muscolare per il difensoredurante uno scatto, il calciatore costretto aldopo appena 8 minuti, al suo posto in campo il romanista Florenzi. Le condizioni diverranno valutate nelle prossime ore ma non si tratta di una buona notizia per l’Italia e per il Ct Mancini. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloper l’Italia:un ...

