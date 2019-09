“In Albania ho trovato subito lavoro Qui tasse basse e poca burocrazia | ciò che manca in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) “Innon ho mai avvertito pregiudizi nei miei confronti. E mi sono sempre sentito trattare alla pari”. Vincenzo Ciani ha 29 anni ed è originario di Minervino Murge, un piccolo borgo pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani. “Un paesino di 8mila abitanti che vive di agricoltura e dove non riuscivo a trovare unche avesse a che fare col le mie aspirazioni. Quindi ho deciso di andarmene”. Nel 2017 Vincenzo sviluppa un sito dedicato alla promozione dell’, anche per smontare pregiudizi e stereotipi. Qualche giorno dopo lo invitano a Tirana per presentare il progetto. E lì decide di fermarsi. Arriva dopo un tentativo fallito di emigrare in Germania. “Ho avuto problemi a integrarmi perché non parlo tedesco e mi ha colpito il carattere spesso freddo della gente”. Sensazioni che innon ha provato. “Ci sono molte cose in comune con ...

DiMarzio : Inno sbagliato in #FranciaAlbania: i tifosi albanesi protestano, ma le scuse sono anche peggio… - GoalItalia : Clamoroso errore in Francia: inno di Andorra al posto di quello albanese ?? - sscnapoli : Tra gli azzurri in partenza con le proprie nazionali si aggiungono anche Ghoulam e Hysaj convocati rispettivamente… -