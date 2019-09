Imma Tataranni | la nuova serie Rai in sei puntate parte domenica 22 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Il palinsesto autunnale di Rai 1 si prospetta ricco di novità e fiction pronte a stupire i telespettatori, tra esse nella programmazione della rete ammiraglia Rai spicca la- Sostituto procuratore, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La fiction terrà compagnia al pubblico per ben sei prime serate a partire da22, lesaranno tratte da tre romanzi della scrittrice Venezia: "Rione Serra venerdì", "Maltempo" e "Come piante tra i sassi". L'attrice Vanessa Scalera saràTra pochi giorni prenderà il via lafiction di Rai 1- Sostituto Procuratore tratta dai Romanzi di successo della scrittrice Mariolina Venezia. La storia ruota attorno alle vicende e ai casi in cui è coinvolta il sostituto procuratore, che sarà interpretata dall'attrice di cinema e teatro Vanessa Scalera. Nel corso degli anni la ...

