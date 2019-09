Il nuovo album di Rihanna ha finalmente un mese d’uscita!

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 8 settembre 2019) Dopo un'attesa diventata spasmodica per i fan, c'èuna prima indicazione sull'uscita deldi: il successore di ANTI, ancora senza un titolo ufficiale, uscirà a dicembre. Entro la fine di quest'anno (la precisazione è d'obbligo, vista la lunga attesa prolungata ben oltre le aspettative del pubblico) sarà sul mercato la nuova fatica discografica della popstar barbadiana, la nona in studio e la prima dal 2016. La notizia è trapelata dalla conferenza stampa della Universal Music France Open Session che si è tenuta lo scorso venerdì in Francia. Ildi dicembre come previsione di rilascio per ildiè confermato dal giornalista Steven Bellery di RTL France, che nel corso dell'evento ha twittato l'annuncio: "Ildiuscirà a dicembre! #OpenSessionUniversal". Nessuna indicazione, per ora, sul titolo di quello che ...

