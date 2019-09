Il Ministro degli esteri francese a Di Maio | Ora relazioni costruttive

Il Ministro degli esteri francese scrive a Di Maio : fissato un incontro : Toni di distensione tra Parigi e Roma, in agenda del capo del M5s una visita al più presto al suo omologo francese, Jean-Yves Le Drian

Di Maio debutta da Ministro degli Esteri con 4 nuovi ambasciatori : Prime "incombenze" da ministro degli Esteri per Luigi Di Maio che ha debuttato nel "nuovo ruolo" accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha affiancato il capo di Stato al Quirinale che riceveva quattro nuovi ambasciatori per la presentazione delle Lettere Credenziali: Pia Rantala-Engberg della Repubblica di Finlandia, Andrew W. Kronyahn della Repubblica di Liberia, Youssef Balla del ...

Luigi Di Maio "scelta inusuale". Tutti i dubbi della Cina sul Ministro degli Esteri grillino : La Cina si dice pronta a lavorare con il governo italiano per raggiungere "nuove vette nella cooperazione bilaterale", come spiega il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Geng Shuang. Ma ha qualche perplessità su Luigi Di Maio ora alla Farnesina: "Cina e Italia godono di una tradizionale

Luigi Di Maio - primo messaggio da Ministro degli Esteri : “Superare regolamento di Dublino - responsabilizzare l’Europa” : Superare il regolamento di Dublino – il sistema europeo che disciplina l’assegnazione dei richiedenti asilo ai paesi membri della Ue – e priorità alla questione migranti. Luigi Di Maio, nel suo primo giorno da responsabile della Farnesina, scrive una lettera agli ambasciatori. Un primo messaggio per indicare le linee del ministero lasciato oggi da Enzo Moavero Milanesi. Quattro giorni fa alla festa del Fatto Quotidiano il premier ...

Di Maio Ministro degli Esteri - primo messaggio agli ambasciatori : "Africa un'opportunità - non un problema" : "L'Africa? Da motivo di preoccupazione a opportunità". Luigi Di Maio debutta da ministro degli Esteri con una chiara presa di posizione, che sa tanto di sfida diretta a Matteo Salvini. Il leader del M5s chiarisce quali saranno le linee guida della Farnesina sotto il suo controllo: "Attenzione priori

Vittorio Feltri attacca Luigi Di Maio : "Un Ministro degli Esteri da scompisciarsi - come me ne sbarazzerei" : Nel giorno del giuramento del governo M5s-Pd al Quirinale, Vittorio Feltri dice la sua in un intervento a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. La bocciatura per il nascente esecutivo è totale: "Non ha un programma, non lo ho visto. Temo la tassa sulla prima casa, temo la p

Al via il Conte bis - Matteo Salvini non è più Ministro degli Interni : Dopo il giuramento nelle mani di Mattarella il nuovo esecutivo giallo rosso entra ufficialmente in carica. Questo significa automaticamente che decadono i ministri del precedente governo Lega-M5s. Matteo Salvini fa le valigie al Viminale ma non starà solo a guardare: "Contro questo governo faremo opposizione in Parlamento e in Italia dove siamo maggioranza con i nostri sindaci e governatori".Continua a leggere

Luigi Di Maio Ministro degli Esteri. Per carità - le lacune si colmano : ma era necessario? : Il ministero degli Esteri riesce difficile all’avvocato Giuseppe Conte, presidente del Consiglio confermato. Nel suo primo governo, aveva scelto – o glielo aveva scelto il presidente Mattarella? – una persona qualificata, competente, garbata e con consuetudini e frequentazioni internazionali, specie europee, Enzo Moavero Milanesi, che era però un politico peso mosca. E, così, Moavero s’è visto poco e sentito meno, mentre il lavoro da ministro ...

Il nuovo Ministro degli Interni che sostituisce Matteo Salvini è Luciana Lamorgese : Da poche ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del nuovo Governo giallo-rosso ha sciolto la riserva sui nomi dei Ministri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente il Premier Conte ha comunicato la lista dei ministri in conferenza stampa ufficializzando quindi la loro nomina. Dopo settimane di incertezze e di toto-ministri da parte dei giornalisti di carta stampata, televisione e on-line quindi è ufficiale ...

Di Maio è il nuovo Ministro degli Esteri - ma l'inglese non è certo il suo forte : Il capo politico del Movimento 5 stelle lascia il doppio incarico di ministro del lavoro e dello sviluppo economico e...

Governo - diretta : Conte al Quirinale scioglie la riserva. Di Maio Ministro degli Esteri - Gualtieri all'Economia : Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo. C'è ora attesa per...

Vittorio Feltri - lo sfottò a Luigi Di Maio : "Perché mi rallegra vederlo Ministro degli Esteri" : "Mi rallegro sapendo che Luigi Di Maio sarà ministro degli Esteri", ironizza Vittorio Feltri in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Un "ruolo", scrive il direttore di Libero, "che richiede la conoscenza dell'inglese, cioè una lingua priva del congiuntivo ignoto anche a Gigino". E conclude: "

Di Maio Ministro degli Esteri - Il Giornale svela attacco di Renzi : 'Sa male l'inglese' : Stare insieme senza piacersi. Potrebbe essere questa la base del rapporto destinato ad instaurarsi tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Dem e grillini sono pronti a formare un esecutivo che, sotto l'egida di Conte, sarà chiamato ad affrontare una fase cruciale per il Paese destinata a partorire la nuova legge di bilancio e, soprattutto, a disinnescare le clausole di salvaguardia che, se messe in azione, porterebbero ad un aumento ...