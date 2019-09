Il matrimonio di Carolina Crescentini e gli altri gossip del weekend

Fonte : vanityfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Carolina Crescentini e Motta si sono sposati in gran segreto dopo due anni d'amore. Sono spuntate sui social di entrambi le foto degli sposi. Tutti e due vestiti di bianco: velo per lei, cappello per lo sposo. La cerimonia in un resort della provincia di Grosseto. Unico indizio prima delle nozze, sabato 7 settembre, un selfie su Instagram con le parole «tic tac». Ventiquattro ore dopo il sì sono comparse le foto, oltre agli auguri di amici e fan. La festa è andata avanti fino a notte fonda ...

