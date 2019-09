Il figlio di Beppe Grillo indagato | i pm sentiranno la moglie del comico

Studentessa stuprata - nei guai il figlio di Beppe Grillo : caccia ai video eliminati dalle chat : Continuano i guai per Ciro Grillo, figlio di Beppe, accusato insieme a Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, di aver stuprato una Studentessa italo-svedese lo scorso 16 luglio nella casa del comico a Porto Cervo, in Sardegna. Gli inquirenti si stanno avvalendo dell'Ufed, un programma informatico che permette di estrarre dai cellulari tutti i dati cancellati, che potrebbero tornare utili alle indagini. Sarà ascoltata ...

La ragazza che accusa il figlio di Beppe Grillo : «Prima la vodka - poi lo stupro» : Lo strillo è di quelli forti. Che fanno alzare i toni, puntare il dito, commentare ferocemente sui social. Anche se per adesso è stata sentita solo una campana, la vittima, che però ha suonato forte, con chiarezza di particolari. La ragazza che accusa di stupro Ciro Grillo – figlio di Beppe – e altri tre amici ha raccontato ai Carabinieri di Milano la sua versione dei fatti: partendo da cosa è successo prima, soffermandosi sui punti ...

Il figlio di Beppe Grillo indagato con tre amici : “Violenza sessuale di gruppo su una modella” : Ciro Grillo, il figlio diciannovenne di Beppe, è indagato insieme a tre amici dalla procura di Tempio Pausania per una presunta violenza sessuale di gruppo. Ad accusarli è una modella di origini scandinave incontrata il 16 luglio in una discoteca in Costa Smeralda. Ne dà notizia La Stampa. Secondo il quotidiano torinese ieri la pm titolare del fascicolo Laura Bassani ha interrogato per ore i quattro ragazzi, tutti figli di medici, imprenditori e ...

