I 20 anni di American Beauty

Addio a Valerie Harper - star delle sitcom americane degli anni '70 : All'età di 80 anni si è spenta Valerie Harper, una delle star della tv americana degli anni '70, vincitrice di ben 4 Emmy Awards\\ È morta dopo una lunghissima battaglia contro il cancro la celebre Valerie Harper. L’attrice americana aveva 80 anni. Famosa per essere stata uno dei volti più rappresentativi della tv a stelle e strisce durante i favolosi anni ’70, è conosciuta prettamente per aver preso parte a "Mary Tyler Moore" e lo ...

US Open 2019 : il solito Fognini “americano”. Jannik Sinner - buon debutto in società : Quattro sconfitte, una vittoria: questo il bilancio della notte italiana agli US Open, che vede anche sparire l’esiguo contingente femminile (alias Camila Giorgi) dal tabellone. L’eliminazione che fa più rumore, ma che non giunge inaspettata, è quella di Fabio Fognini. Il numero 1 d’Italia non si è presentato nella miglior forma possibile a Flushing Meadows, è riuscito ad allungare il match con il gigante Reilly Opelka al ...

È morto David Koch - ricco e influente imprenditore americano legato al Partito Repubblicano : aveva 79 anni : È morto David Koch, ricco e influente imprenditore americano legato al Partito Repubblicano: aveva 79 anni. Assieme al fratello Charles ha guidato per anni la Koch Industries, uno dei più ricchi gruppi imprenditoriali degli Stati Uniti, con interessi soprattutto nel

Marta Busso - pediatra di 26 anni - cura una donna americana e finisce su Netflix : Si chiama Marta Busso, ha 26 anni, é di Cuneo ma si è laureata in Medicina e Chirurgia a Torino. Una piccola grande pediatra che, tra un allenamento di ginnastica ritmica e una laurea a pieni voti, ha diagnosticato una malattia rara, trovando la cura per una ragazza americana di 22 anni. Nessuno negli States, anche tra i medici luminari, era riuscito a riconoscere e risolvere il caso. Marta Busso, la dottoressa modello: 110 e lode e tanta ...

Un milionario americano accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico dopo quattro anni di latitanza : Il milionario americano di origine britannica ricercato dal 2015 perché accusato di aver ucciso la propria moglie è stato arrestato in Messico ed estradato negli Stati Uniti per essere processato. L’uomo si chiama Peter Chadwick, è un ex immobiliarista e ha

Tom Cruise non vede la figlia Suri da 6 anni : non è la Legge americana - ma Scientology : Sarebbe per Scientology che Tom Cruise non potrebbe vedere sua figlia Suri Cruise da ben 6 lunghi anni. Secondo quanto scritto da una fuoriuscita della chiesa fondata da Ron Hubbard in un recente libro, Scientology vieterebbe all'attore di incontrare sua figlia perché di religione diversa. Tom Cruise, il divieto religioso di vedere la figlia Suri Cruise Impegnato sul grande schermo con il sequel di Top Gun, film che nel 1989 lo rese celeberrimo, ...

American Crime Story - su Rai 4 la seconda stagione che racconta l'assassinio di Gianni Versace : Sebbene ne siano state realizzate (per ora) solo due stagioni, è stato chiaro fin da subito che American Crime Story sarebbe stata una serie che avrebbe diviso l'opinione pubblica. Una certezza che ritroviamo anche nella seconda stagione della serie tv, in onda da questa sera, domenica 4 agosto 2019, alle 21:15, su Rai 4. Il sottotitolo? "l'assassinio di Gianni Versace". American Crime Story 2, per ...

"L'americano Elder procurò danni cerebrali a un compagno di scuola durante una rissa per una ragazza" : Una rissa innescata per una ragazza e un compagno di scuola che finisce in ospedale con danni cerebrali. Un altro episodio violento emerge dal passato di Finnegan Lee Elder, uno dei due giovani americani accusato di aver pugnalato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.Nel 2016, quando era ancora un liceale dell’esclusivo Sacred Heart Cathedral Preparatory di San Francisco, il ragazzo diede un pugno a un amico durante un party. La vittima, ...

Il promo di American Horror Story 1984 tra serial killer e slasher anni ’80 : benvenuti a Camp Reedwood : Dopo la sfilata di star che ha annunciato il cast di American Horror Story 1984, è arrivato il momento di fare sul serio e vedere le prime scene del nono capitolo della serie antologica firmata da Ryan Murphy. Il 18 settembre si avvicina a grandi passi e sicuramente in quest'ultimo mese avremo modo di vedere una serie di immagini, promo e sneak peek della nuova stagione della serie a cominciare proprio dagli ignari Campeggiatori che, a bordo di ...

Il carabiniere Cerciello è stato ucciso da un americano di 19 anni che ha confessato : Uno studente americano di 19 anni, Elder Finnegan Lee, ha confessato l'omicidio del carabiniere Mario Rega Cerciello, ucciso nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio a Roma. Al termine di un interrogatorio fiume, insieme un coetaneo, Christian Gabriel Natale Hjorth, ritenuto suo complice, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento del ...

Roma - carabiniere ucciso a coltellate. Fermati due cittadini americani di 19 anni : erano in un hotel : Otto coltellate, di cui una al cuore. Non c’è stato nulla da fare per il giovane vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte nel centro di Roma mentre era in servizio. Trasportato in condizioni disperate in ospedale, il 35enne di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è morto poco dopo. Nel pomeriggio, dopo una serrata caccia all’uomo, i carabinieri hanno fermato due studenti statunitensi di 19 anni in ...