Ho qualcosa da dirti da lunedì 9 settembre su Tv8 con Enrica Bonaccorti

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 8 settembre 2019) Hodadasi accende il pomeriggio di Tv8 conIl pomeriggio di Tv8 dasi accende con un nuovo programma che punta al cuore dello spettatore, arriva Hodadalle 17:30 tutti i giorni dalal venerdì con. Prodotto da Ballandi Arts, il programma è un cosiddetto emotainment un programma che conquista per il racconto dei sentimenti. Sorprese, rivelazioni, scuse, ringraziamenti, rimorsi, rimpianti, piccoli e grandi segreti sono gli ingredienti essenziali di ogni puntata. La componente emotiva caratterizza la maggior parte delle storie, ma non mancano anche quelle in cui i protagonisti sono divertenti e l’approccio al racconto più leggero e scanzonato. Il tutto avviene all’interno di una caffetteria, dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo dove i protagonisti possano ...

Theymakeusproud : RT @KingLuxifer: 'volevo solo dirti che mi sarebbe piaciuto stare con te per fare qualcosa insieme' 'E che avresti fatto?' 'Bhe non so parl… - KingLuxifer : 'volevo solo dirti che mi sarebbe piaciuto stare con te per fare qualcosa insieme' 'E che avresti fatto?' 'Bhe non… - Gaia__09 : RT @cremoninispiega: 'Un giorno non so dirti quando Ci rincontreremo io e te [...] Occhi negli occhi Diremo qualcosa sul tempo che va [...]… -