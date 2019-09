Hillary Clinton parla di Salvini al Forum di Cernobbio | ' Era divertente'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Nel corso del suo intervento alAmbrosetti dihato a 360 gradi di politica,ndo del presidente Donald Trump, di George Clooney e del Russiagate. Hato anche dell'Europa e di politica italiana, con un giudizio senza freni sul passato governo giallo-verde e su Matteo. Le parole diDurante il, la giornalista Rula Jebreal le ha domandato se il populismo in Europa possa aver superato la sua fase più acuta: "Difficile dirlo" risponde, che poi ha citato il caso italiano: "Per esempio qui in Italia è appena sorto un governo che ha lasciato fuori una delle sue figure politiche più divertenti". Il riferimento è direttamente a Matteo, anche se non ha nominato esplicitamente il leader della Lega ed ex Ministro dell'Interno. L'ex Segretario di Stato è senza freni e non ci pensa due volte a rispondere anche alle ...

