Governo | Mattarella | «La Ue cambi le regole | per l' Italia ruolo di primo piano»

Sergio Mattarella - retroscena esplosivo : "Caos ministri - il momento in cui stava per saltare il Governo" : Non sarà il protettore di questo governo, Sergio Mattarella. Anzi, c'è stato un momento mercoledì all'ora di pranzo in cui addirittura dal Quirinale sono arrivate minacce a M5s e Pd, ancora nella palude del toto-ministri. I veti incrociati e l'ombra del "mercato delle poltrone" più volte evocato da

**Governo : Conte apre Cdm con ringraziamento a Mattarella’** : Roma, 5 set. (AdnKronos) – E’ durato poco più di due ore il primo Cdm del nuovo governo Conte, Dalle 11.48 alle 13.06 come si legge nota di palazzo Chigi. “Il Presidente Conte -si legge nel comunicato- ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.“Il Presidente ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la ...

Governo Conte 2 - il ministro Costa ufficiale e gentiluomo : batte i tacchi di fronte a Mattarella - poi il baciamano alle ministre : Prima batte i tacchi di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi, quando gli passano davanti le ministre che hanno appena giurato, bacia loro la mano. Sergio Costa è stato confermato al Ministero dell’Ambiente nella squadra del Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. L'articolo Governo Conte 2, il ministro Costa ufficiale e gentiluomo: batte i tacchi di fronte a Mattarella, poi il baciamano alle ...

Governo Conte 2 - dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo : dopo il giuramento al Quirinale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i suoi ministri si sono messi in posa per la foto di rito, quella di gruppo, con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. dopo lo scatto di famiglia tradizionale, c’è stato un supplemento di foto: le ministre ne hanno fatto una con Mattarella e Conte. L'articolo Governo Conte 2, dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo proviene ...

Salvini a Mattarella : "Governo di lunga durata? Non le viene da ridere?". S&P intanto plaude all’esecutivo 5S-PD : La capigruppo della Camera si riunisce lunedì 9 settembre alle 10 per stabilire i tempi del dibattito sulla fiducia al governo Conte bis. Secondo fonti parlamentari, citate da Adnkronos, il dibattito in aula a Montecitorio è previsto per le 11. Sciolta la riserva, nasce il Governo Conte bis. Presentata la squadra dei Ministri Tutti i ministri del Conte bis intanto il ...

Governo - Mattarella : ora parola a Camere : 16.32 "Una volta che si è formato un Governo in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, la parola compete al Parlamento e al Governo, che si presenterà alla Camere per chiedere la fiducia". Così il Presidente Mattarella, dopo la presentazione della squadra di Governo da parte del premier Conte. Il capo dello Stato ha poi sottolineato "l'importanza della libera stampa",nell'informare sulla crisi di Governo,"con il confronto tra ...

Governo - Mattarella ringrazia i giornalisti e sottolinea “l’importanza della libera stampa” : “C’è una maggioranza parlamentare e si è formato un Governo e la parola compete al Parlamento e al Governo che nei prossimi giorni si presenterà alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il programma”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella entrando nella sala stampa del Quirinale. Il presidente della Repubblica ha ringraziato al termine delle consultazioni i giornalisti nella sala stampa del ...

Governo - Conte a colloquio con Mattarella al Quirinale : Dopo il via libera con il voto su Rousseau, il presidente incaricato sta definendo la squadra dei ministri. L’imminente nascita del nuovo Governo è stata accolta con fiducia dai mercati: lo spread ha aperto a 150 punti base. Delrio: «Non sarò ministro»

Governo Conte-bis - giuramento Ministri M5s-Pd/ Premier da Mattarella : cosa succede : Governo Conte-bis, oggi il Premier al Colle da Mattarella. Cronoprogramma: giuramento Ministri Pd-M5s-LeU e voto di fiducia in Parlamento

Giuseppe Sala svela il vero obiettivo del Pd : "Quanto deve durare il Governo con il M5s". Capito Mattarella? : "Il governo M5s-Pd? Mi auguro che duri il tempo necessario a eleggere il prossimo presidente della Repubblica": lo ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera, svelando di fatto il vero obiettivo di una delle più spregiudicate e clamorose operazioni di tras

Governo - Giuseppe Conte chiede aiuto a Mattarella. L'assist di Beppe Grillo : «Basta liti» : Prima il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il vertice di tre ore con le delegazioni M5S e Pd: con due mosse il premier incaricato Giuseppe Conte comincia a...

Mattarella confida nel ruolo di Conte per la formazione del nuovo Governo : Nella giornata del 30 agosto, i rapporti tra i PD e M5S impegnati nella formazione del nuovo esecutivo si sono non poco incrinati e, nonostante la mediazione riuscita dal premier incaricato Giuseppe Conte, ci sono ancora questioni aperte e da risolvere, come la discussione sui venti punti del programma dei Cinque Stelle e il voto sulla piattaforma Rousseau. Il Capo dello Stato naturalmente rimarrà neutrale e non interverrà nelle dinamiche ...

Salvini a Mattarella : "È ancora possibile un Governo coerente" : Matteo Salvini oggi è stato in diretta pressoché perenne sui social, una sorta di "maratona Salvini" da far invidia a Enrico Mentana. Anche se, sostanzialmente, ripete sempre le stesse cose, ossia che il governo PD-M5S sarebbe un inganno e non s'ha da fare, tra la mattina e la sera ha cambiato appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Infatti Salvini stamattina su Facebook aveva scritto:"Presidente Mattarella, basta, metta fine ...