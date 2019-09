Governo | la Lega controlla diverse Commissioni parlamentari e può ostacolare l' esecutivo

Governo PD-M5S : guerra in commissione della Lega - il piano : Governo PD-M5S: guerra in commissione della Lega, il piano Il Governo PD-M5S ha visto finalmente la luce: dopo aver sciolto la riserva sull’incarico, Conte ha presentato la lista della squadra dei ministri del Governo giallorosso. Tutti accettati, senza richiesta di cambi. Giovedì 5 settembre la squadra di Governo ha giurato sulla Costituzione e tra lunedì e martedì si vota per la fiducia. Nonostante si prospettino maggioranze ...

Governo - dalla revoca delle concessioni ad Autostrade alla riforma della giustizia : le prime uscite del Pd come quelle della Lega : Sì alla Gronda e al Tav, no alla revoca delle concessioni. riforma della giustizia sì, ma da “rivedere da capo”; decreti sicurezza? Tutto da azzerare. Le prime uscite dei neoministri Pd sono fumo negli occhi degli appena alleati Cinque Stelle nel Governo che, nelle speranze di entrambi, dovrebbe durare altri tre anni. Ma vedono i dem su posizioni più leghiste che movimentiste, con buona pace degli auspici di Conte. “Palazzo Chigi non sia più il ...

Lega - Maroni : “Non mi è piaciuta la mossa di Salvini. Io sarei rimasto al Governo” : A Roberto Maroni è piaciusta la scelta di Matteo Salvini di far cadere il governo con il Movimento 5 stelle? “No. Io avrei fatto un’altra mossa cioè quella di rafforzarmi all’interno del Governo magari chiedendo al governo Conte il ministero delle Infrastrutture dopo la vittoria sulla Tav e magari anche il Mef. Penso ci fosse l’opportunità di continuare nell’esperienza di governo“, dice il predecessore dell’attuale segretario ...

Governo Conte : impugnata legge 'anti migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Crolla la Lega - ma il nuovo Governo Conte non ha la maggioranza nel Paese : Salvini punito dai sondaggi che registrano un vero e proprio crollo dei consensi. A guadagnare di più è il Movimento 5...

Governo Conte 2 - riforma della giustizia e intercettazioni : i dossier del riconfermato Bonafede. Che hanno fatto cadere l’esecutivo con la Lega : Ha giurato con la mano sul cuore come Sergio Costa, l’unico altro ministro lasciato al suo dicastero nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2. Ma la conferma di Alfonso Bonafede in via Arenula ha un significato diverso rispetto a quella del titolare dell’Ambiente. I più distratti l’hanno semplicemente colLegata alla sua nota duplice vicinanza: da una parte a Luigi Di Maio, il capo politico del quale è fidato alleato dentro al ...

Conte 2 - Feltri attacca Governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...

Governo Pd e M5s - primo atto in CdM : impugnano legge sui migranti. Fedriga e Lega : "Vergogna - traditori" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 08/07/2019, recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", in quanto numer

Il Governo impugna la legge del Friuli (a guida Lega) : “Discriminatoria contro migranti” : Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare una legge regionale del Friuli Venezia Giulia (ente a guida del leghista Massimiliano Fedriga) ritenuta "discriminatoria" nei confronti dei migranti, oltre che irrispettosa di alcune competenze statali. La proposta è stata avanzata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e approvata dal Cdm.Continua a leggere

SONDAGGI/ Lega -7% - M5s +5% grazie a Conte - ma il 55% boccia il Governo : SONDAGGI. Con tre o quattro scelte azzeccate il governo può guadagnare i consensi che ora gli mancano: il 55% degli elettori è contro

Morelli (Lega) : “Conte da avvocato del popolo a maggiordomo Ue. Governo più rosso di sempre” : “Governo Conte due? E’ sostanzialmente l’esecutivo di Merkel e Macron. Purtroppo l’Italia torna a essere schiava dell’Europa. E il cosiddetto avvocato del popolo, cioè il premier Conte, è diventato molto semplicemente il maggiordomo dell’Europa. E’ il Governo dei poteri forti e il Governo più rosso di sempre”. E’ il commento a caldo sulla nuova compagine governativa, pronunciato ai microfoni di Radio Radicale da Alessandro Morelli, parlamentare ...

Governo - D’Uva : “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono traditori nel M5s? Facciano i nomi” : “Al Senato i numeri persostenere il nuovo Governo ci sono“. A confermarlo è il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D’Uva, che all’accusa da parte di alcuni leghisti (come quella del vicesegretario Andrea Crippa) secondo cui ci sarebbero nove Senatori 5 stelle pronti a passare col Carroccio, replica: “Facciano i nomi“. L'articolo Governo, D’Uva: “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono ...

Governo : Cancelleri - 'Lega o Pd non fa differenza - priorità M5S sono gli italiani' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Per me questa esperienza di Governo non ha differenze con quella di un mese fa con la Lega. Certo si tratta di due forze politiche con sensibilità diverse ma ai miei occhi un partito vale l'altro". Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta con l'Ad

Governo : Cancelleri - ‘Lega o Pd non fa differenza - priorità M5S sono gli italiani’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Per me questa esperienza di Governo non ha differenze con quella di un mese fa con la Lega. Certo si tratta di due forze politiche con sensibilità diverse ma ai miei occhi un partito vale l’altro”. Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta con l’Adnkronos la nascita del nuovo Governo giallo-rosso benedetta ieri dal voto sulla piattaforma Rousseau. ...