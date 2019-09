Gimnasia La Plata | Maradona show | “domenica ci giochiamo la vita”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Prima apparizione da allenatore delLaper Diego Armando, l’ex Pibe de Oro era presente all’allenamento della squadra, primo contatto diretto con i tifosi che sono già scatenati per l’argentino. “Saro’ presente a tutti gli allenamenti, a differenza di quanto dicono alcuni giornalisti. Perche’ chi non si allena poi non gioca. Io chiedo ai nostri giocatori di dare la vita per voi. Domenica ci giocheremo la vita. Voi siete quelli che ci faranno vincere le partite, e le vinceremo. Questa squadra sara’ un esempio, io non sono un mago, mi piace lavorare e guadagnare correndo, come ho fatto per tutta la mia vita”. Chiamatelo effettoma adesso saranno fondamentali i risultati. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per ...

CalcioWeb : #GimnasiaLaPlata, #Maradona show: 'domenica ci giochiamo la vita' - SiamoPartenopei : Gimnasia La Plata pazzo di Maradona, un tifoso scende in strada brandendo una motosega [FOTO] - napolista : La Plata: stadio stracolmo per #Maradona. Diego scoppia in lacrime I tifosi hanno tributato un’accoglienza da brivi… -