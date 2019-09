Giappone | Tokyo si prepara all’arrivo del tifone Faxai | evacuazioni in corso

Giappone : il tifone Faxai punta verso Tokyo - venti oltre 220 km/h : Si dirige verso il Giappone il tifone Faxai, che potrebbe generare venti fino a 216 km/h: potrebbe effettuare il “landfall” sulle coste vicino a Tokyo nella tarda serata di oggi o nelle prime ore di domani, secondo l’agenzia meteorologica Giapponese. Le prime conseguenze del tifone si registrano nei trasporti nella regione: gli operatori hanno cancellato alcuni servizi di Shinkansen con ‘treni proiettile’ (che ...

Karate - Premier League Tokyo 2019 : in Giappone riparte la stagione con vista sulle Olimpiadi : riparte la stagione internazionale del Karate e questo fine settimana a Tokyo (Giappone) si svolgerà la quinta tappa della Premier League, che sarà anche la più attesa. Infatti si gareggerà sui tatami del Nippon Budokan, la stessa location che nel prossimo anno vedrà il debutto di questo sport alle Olimpiadi. In quest’ottica è quindi inevitabile parlare di qualificazione olimpica, visto che saranno in palio punti pesanti per il ranking che darà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Il canottaggio porta in Giappone anche il doppio pesi leggeri ed il quattro di coppia femminili! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Canoa velocità - Test Event Tokyo 2019 : Manfredi Rizza e Burgo-Beccaro vanno in Giappone : Saranno soltanto gli azzurri che hanno conquistato le carte olimpiche e paralimpiche per l’Italia nel corso dei Mondiali di Canoa velocità di Szeged a volare a Tokyo dal 12 al 15 settembre, per il Test Event olimpico in programma nel bacino che ospiterà le gare dei Giochi del prossimo anno. Lo convocazioni dunque rispettano quanto accaduto in Ungheria: sei gli atleti selezionati, che andranno a sistemarsi sulle cinque imbarcazioni ...

Ondata di caldo record in Giappone : oltre 100 morti a Tokyo : L’Ondata di caldo eccezionale ha provocato ormai 100 morti a Tokyo, in una delle estati più roventi degli ultimi 150 anni. Secondo l’Istituto medico legale, nei 23 comuni della capitale, tra il 1° luglio e il 18 agosto, il numero delle vittime ha raggiunto quota 101, il 90% dei quali over 65, in gran parte deceduti all’interno delle proprie abitazioni. L’Agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che, a partire dal 26 ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : assegnate le sette carte olimpiche nel combined. Le Giapponesi se le contenderanno in finale : Finalmente oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, dove sono proseguiti i Mondiali di Arrampicata sportiva, si è respirata l’aria della rassegna del prossimo anno: nella specialità olimpica del combined, che somma speed, lead e boulder, nel corso delle qualificazioni femminili alla finale a otto di martedì, riservata alle migliori venti della classifica ottenuta dopo le qualifiche delle singole ...

Ondata di caldo in Giappone : almeno 39 morti a Tokyo : A causa delle alte temperature almeno 39 persone sono morte a Tokyo nella prima settimana di agosto: in oltre il 90% dei casi le vittime, tra 40 e i 90 anni di età, si trovavano all’interno delle loro abitazioni, senza il regolare uso dei condizionatori. In Giappone negli ultimi giorni si sono registrate temperature al di sopra di +35°C in molte aree dell’arcipelago, raggiungendo i +37°C nelle grandi metropoli, compresa la ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Naomi Osaka decisa : “sogno l’oro fin da bambina. Rappresentare il Giappone significa molto” : Naomi Osaka pronta a lottare per l’oro olimpico di Tokyo 2020: nonostante la grande pressione nel disputare le Olimpiadi in patria, la tennista Giapponese è orgogliosa di Rappresentare il suo Paese Disputare le prime Olimpiadi della carriera in patria, davanti al proprio pubblico, in qualità di tennista più rappresentativa della nazione e probabile candidata all’oro Olimpico. Naomi Osaka arriverà a Tokyo 2020 con una ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - inizia il conto alla rovescia : un anno esatto ai Giochi! Sarà spettacolo in Giappone : Manca un anno esatto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che incominceranno il 24 luglio, tra 366 giorni (sì, l’anno olimpico è sempre bisestile) inizieranno le due settimane più intense, emozionanti, appassionanti, avvincenti per tutti gli sportivi e per gli amanti dei cinque cerchi. La capitale del Giappoone ospiterà la XXXII edizione dei Giochi moderni, verranno messi in palio ben 339 titoli in 33 sport differenti tra cui spiccano le grandi ...

Tokyo 2020 - premier Giapponese pèresenta le medaglie : Oro, argento e bronzo. A Tokyo sono state presentate ufficialmente le medaglie per le Olimpiadi del 2020. A un anno dall'inizio del Giochi gli organizzatori giapponesi promettono che l'evento sarà high-tech ma eco friendly. Le medaglie sono state presentate alla presenza del Primo ministro giapponese Shinzo Abe.

Ciclismo - test event domani in Giappone per gli azzurri in vista di Tokyo 2020 : escluso però il Fuji dal percorso : In gara Dario Cataldo, Davide Formolo, Fausto Masnada e Diego Ulissi: la partenza fissata alle ore 12 locali Sono ormai in Giappone da qualche giorno i quattro azzurri che domani, domenica 21 luglio, prenderanno il via al test event di Ciclismo: Dario Cataldo, (Astana Pro Team), il campione italiano Davide Formolo (Bora Hansgrohe), Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) e Diego Ulissi (Uae Team Emirates). Ricordiamo che il percorso ...