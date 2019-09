Giappone |  il tifone Faxai punta verso Tokyo | venti oltre 220 km h

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Si dirigeilil tifone Faxai, che potrebbe generarefino a 216 km/h: potrebbe effettuare il “landfall” sulle coste vicino anella tarda serata di oggi o nelle prime ore di domani, secondo l’agenzia meteorologicase. Le prime conseguenze del tifone si registrano nei trasporti nella regione: gli operatori hanno cancellato alcuni servizi di Shinkansen con ‘treni proiettile’ (che viaggiano a 400 km/h) e traghetti. La Central Japan Railway Company ha precisato che avrebbe cancellato circa 50 “treni proiettile” che colleganocon le cittàsi centrali e occidentali. Faxai si trovava nei pressi dell’isola di Hachijojima, a sud dinel Pacifico, alle 13 ora locale di oggi (le 6 del mattino in Italia), spostandosi in direzione nord-ovest ad una velocità di 30 km/h. L'articolo: il ...

Linkiesta : Secondo un nuovo studio sull’aspettativa di vita nel corso degli ultimi sessant’anni, il Paese più longevo è quello… - anpellizzari : RT @IlPrimatoN: In Giappone torna la 'vecchia' bandiera imperiale del Sole Nascente: il governo ha deciso di usarla per le olimpiadi di Tok… - trblmingi : @Mayushii2 è una specie di vlog?? che hanno fatto mentre andavano al kcon in giappone!! ecco il link ?? -