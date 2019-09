Gentiloni | Italia decisiva nell' Ue | ha diritto al ruolo che le spetta | L' Europa

Gentiloni : "Siamo in una fase cruciale per l'Europa - l'Italia ha diritto a ruolo che le spetta" : Paolo Gentiloni, ex Premier e futuro commissario UE, oggi è stato a Santa Severa a ricevere il Premio Cultura Gian Piero Orsello. In un breve discorso ha parlato del ruolo dell'Italia in Europa e ha detto:"Credo che l'Italia abbia tutto il diritto e direi anche il dovere di svolgere il ruolo che ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione europea"Gentiloni, che ieri ha incontrato ...

Ue - Gentiloni : “Italia non può rimanere alla finestra - ha diritto a ruolo decisivo” : Il neo-commissario europeo designato dall'Italia, Paolo Gentiloni, parla degli obiettivi di Roma all'interno dell'esecutivo comunitario: "L'Italia non può rimanere alla finestra, tanto meno essere fuori dalla porta. Credo che abbiamo tutto il diritto di svolgere il ruolo che ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione europea".Continua a leggere

Migranti : Casarini - 'stracciare accordi Italia-Libia di Minniti e Gentiloni' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "Stracciare gli accordi Italia-Libia firmati da Minniti e Gentiloni". E' quanto propone Luca Casarini di Mediterranea su Twitter che si dice anche d'accorso sull'abolizione del decreto sicurezza bis.

Gentiloni a un passo dall'Economia In Europa guarderà i conti italiani : Chi frequenta abitualmente i palazzi del potere comunitario lo dà quasi per certo. Sulla carta dovrà vedersela con il belga Didier Reynders e la finlandese Jutta Urpilainen, entrambi ex ministri delle Finanze, ma Paolo Gentiloni è a un passo da ricevere la delega agli Affari economici e monetari dalla nuova presidente Ursula von der Leyden che vedrà oggi a Bruxelles per i colloqui di rito che la ...

L'Italia indica Paolo Gentiloni per il ruolo di commissario europeo : Paolo Gentiloni è il candidato delL'Italia per il ruolo di commissario europeo. Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri. Quello di Gentiloni è l'unico nome indicato dalL'Italia. Gentiloni, 64 anni, è stato presidente del Consiglio dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018. Deputato dal 2001, dal 17 maggio 2006 all'8 ...

Ue - Gentiloni sarà il commissario italiano : L'Italia ha indicato ieri sera in via informale l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato a commissario europeo. Stamani su Twitter

Gentiloni commissario Ue - Giorgia Meloni disgustata : "Cacciati dalla porta dagli italiani - poi l'M5s..." : Sarà Paolo Gentiloni il candidato italiano come commissario Ue. Il premier Giuseppe Conte ha nominato il suo predecessore a Palazzo Chigi, esponente del Pd, che con ogni probabilità andrà a occupare una poltrona tra Concorrenza e Commercio. Esulta Matteo Renzi, perché "Gentiloni non è un sovranista"

Con Gentiloni l'Italia si prende gli Affari Economici : L’Italia senza Matteo Salvini al governo, l’Italia che candida Paolo Gentiloni come commissario europeo potrebbe realmente riuscire a prendersi l’importantissimo portafoglio degli Affari Economici, più la vicepresidenza della Commissione. A quanto apprende Huffpost da Bruxelles, l’idea che l’ex premier Dem Gentiloni prenda il posto del francese Pierre Moscovici non è solo una richiesta italiana, ma una ...

Conte : dopo il giuramento al Quirinale nomina Gentiloni commissario europeo per l'Italia : Questa mattina il Premier Conte è salito al Quirinale per giurare con i suoi 21 Ministri: 10 provenienti dal Movimento 5 Stelle, 9 dal Partito Democratico, uno da Liberi e Uguali ed uno è un tecnico. In tutto le donne sono 7, cioè un terzo della squadra di Governo; mentre nel precedente Governo erano cinque su 18 Ministri totali, di cui solo due con portafoglio: Giulia Grillo alla Sanità ed Elisabetta Trenta alla Difesa, a cui dal 15 luglio si ...

L'Italia indica Paolo Gentiloni per il ruolo di commissario europeo : Paolo Gentiloni è il candidato delL'Italia per il ruolo di commissario europeo. Lo si apprende da fonti Ue. Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri. Quello di Gentiloni, aggiungono le stesse fonti, è l'unico nome indicato dalL'Italia. Gentiloni, 64 anni, è stato presidente del Consiglio dal 12 dicembre 2016 al ...

Sarà Gentiloni a rappresentare l'Italia nella nuova Commissione Europea : Il presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni è stato indicato dal nuovo governo M5s-Pd per il posto riservato...