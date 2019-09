Galles | Bale decisivo | “stiamo lavorando sullo stile di Giggs”

Real Madrid - Bale resta in uscita : il Bayern Monaco sulle tracce del Gallese : C’è una pista tedesca per Gareth Bale. Il gallese continua ad essere fuori dai programmi del Real Madrid e negli ultimi giorni sulle sue tracce si è messo il Bayern Monaco. Lo rivela ‘As’, sottolineando come i rapporti tra i Blancos e il club bavarese siano eccellenti. Si potrebbe ripetere un’operazione in stile James Rodriguez, con un prestito molto oneroso e un diritto di riscatto alto. A giocare un ruolo ...

Bale-Zidane - ancora frecciate. Il procuratore del Gallese : “Non c’è mai stato rapporto tra loro” : “È semplice: a Zidane non piace Gareth. Non c’è un rapporto tra di loro, non c’è mai stato“. Continua il confronto a distanza, pesante, tra l’agente di Bale Jonathan Barnett e Zinedine Zidane. Il gallese, considerato dal tecnico del Real fuori dal progetto, stava per firmare con i cinesi dello Jiangsu, ma è saltato tutto nella giornata di ieri. L’esterno ha un contratto fino al 2022 e guadagna 14,5 ...

Calciomercato Real Madrid - niente Cina per Gareth Bale : Florentino Perez blocca il trasferimento del Gallese : L’esterno gallese avrebbe dovuto trasferirsi allo Jiangsu Suning, ma Florentino Perez pare voglia bloccare il trasferimento Il trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning potrebbe saltare, il Real Madrid infatti non ha raggiunto un accordo economico con il club asiatico, per questo motivo la trattativa è entrata in fase di stallo. LaPresse/EFE Florentino Perez non ha nessuna intenzione di svendere il proprio giocatore, arrivato ...

Bale - che smacco a Zidane : il Real sta perdendo 7-1 - il Gallese guarda l’allenatore e se la ride [FOTO] : Gareth Bale si può ormai definire un nuovo calciatore dello Jiangsu. Il gallese andrà a giocare nell’altra squadra, oltre l’Inter, di proprietà di Suning, che lo ha ricoperto d’oro con un ingaggio da capogiro. Nel frattempo l’ex Tottenham era in campo nella disfatta del Real Madrid di questa notte nel derby contro l’Atletico. I colchoneros hanno letteralmente surclassato Hazard e compagni battendoli per 7-3. ...

Calciomercato – Bale vola in Cina - il Gallese giocherà nel Jiangsu : le incredibili cifre dell’ingaggio : Calciomercato – Stipendio altissimo per convincerlo. Alla fine, almeno stando a quanto riporta Marca, Gareth Bale si è deciso: il gallese volerà in Cina. La squadra che vanterà in rosa l’esterno, ormai ex Real Madrid, è il Jiangsu Suning, club cinese la cui proprietà è anche azionista di maggioranza dell’Inter. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo, Bale andrà a guadagnare 22 milioni di euro per tre stagioni. Per ...