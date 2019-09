Freddo e maltempo al Nord | violento nubifragio a Udine | tromba d’aria a Jesolo FOTO e

Maltempo - Freddo e Neve : al Nord Italia è una Domenica dal sapore invernale [FOTO - VIDEO e DATI] : Piove e fa freddo al Nord Italia in questa Domenica d’inizio Settembre che segna la fine dell’Estate: le temperature, in pieno giorno (aggiornamento delle ore 10:20) sono decisamente basse con appena +10°C a Sondrio, +12°C a Trento e Bergamo, +13°C a Milano, Piacenza, Biella e Rovereto, +14°C a Brescia. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, provocando l’esondazione del Seveso a Milano, poi rientrata. Sono caduti 110mm ...

Arriva l'autunno : doppio impulso Freddo - sette giorni di maltempo su gran parte d'Italia : L'anticiclone africano ormai è un ricordo: la settimana inizia con un netto calo delle temperature soprattutto sulle regioni...

Meteo Ferragosto col maltempo : “In arrivo Freddo - pioggia - grandine e fenomeni estremi” : Giovedì 15 agosto, come accaduto nove volte negli ultimi vent'anni, l'estate cederà il passo a un brusco calo termico con temporali, grandinate e "fenomeni estremi" soprattutto al nord. Non escluse le prime nevicate in alta quota.

Allerta Meteo - il maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...

Meteo - Freddo anomalo e maltempo : al Sud è una giornata autunnale : freddo anomalo e maltempo al Sud: è Martedì 16 Luglio, ma sembra pieno autunno su gran parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +18°C a Matera e Martina Franca, +19°C a Lecce, Alberobello, Locorotondo, Cisternino e Fasano, +20°C a Brindisi, Gallipoli, Supersano, Squinzano, Noci, Putignano e Caltanissetta, +21°C a Cosenza, Crotone e Bronte, +22°C a Foggia, Taranto e Vibo Valentia, +23°C a ...

Maltempo e Freddo anomalo - il 15 Luglio l’Italia si risveglia in autunno : neve sulle Alpi - piogge torrenziali in pianura [FOTO] : freddo e Maltempo al Nord, come se fossimo in pieno autunno, invece siamo al 15 Luglio, giro di boa dell’estate, in quello che dovrebbe essere il periodo più caldo dell’anno. Sta diluviando a Torino, dove sono caduti ben 105mm di pioggia e la temperatura è ancora ferma a +13°C in pieno giorno. Sta piovendo anche a Genova con appena +17°C: il freddo anomalo di queste ore è oltre ogni aspettativa delle previsioni della vigilia. Mentre ...

Maltempo e Freddo : torna la neve sulle Alpi! [FOTO] : Una intensa ed estesa perturbazione associata ad un minimo barico attualmente collocato sull'area Ligure sta apportando Maltempo sulle regioni centro-settentrionali della penisola. Questa...