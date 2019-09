Francia-Albania | inno sbagliato | Macron si scusa

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Il primo ministro albanese Edi Rama ha definito domenica un “gaffe scandalosa” la diffusione sbagliata dell’di Andorra prima della partita, valida per le qualificazioni a Euro 2020, errore per il quale, ha aggiunto, il presidente francese Emmanuelsi èto. “Il presidentemi ha offerto le sue sincere scuse per lo scandaloso errore della Federazione calcistica francese con il nostronazionale”, ha scritto Edi Rama sul suo account Twitter. “Il presidente francese ha considerato questo errore un “inaccettabile” e “ha apprezzato la reazione dei nostri giocatori”, ha scritto ancora Edi Rama, aggiungendo chegli ha chiesto di pubblicare le sue scuse.L'articolosiCalcioWeb.

bianca_caimi : RT @cjmimun: Il presidente Macron, ha presentato le sue scuse al capo del governo albanese Edi Rama per il clamoroso errore di ieri sera… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: VIDEO #Griezmann: '#Inno sbagliato? Scioccante, non deve più succedere' #Francia #Albania - stefanodirusso1 : RT @cjmimun: Il presidente Macron, ha presentato le sue scuse al capo del governo albanese Edi Rama per il clamoroso errore di ieri sera… -