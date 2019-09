Formula 1 – Si spengono i semafori a Monza | ecco la partenza del Gran Premio d’Italia

Formula 1 – Si spengono in semafori in Inghilterra : ecco la partenza del Gp di Silverstone [VIDEO] : E’ cominciato il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, pronto a regalare emozioni su una pista storica come quella di Silverstone Il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è cominciato, semafori spenti e macchine scattate dalle proprie piazzole per dare il via allo spettacolo. Mercedes davanti a tutti, con Bottas a precedere Hamilton di soli sei millesimi, un’inezia comunque utile per sfilargli la pole ...