Formula 1 | Leclerc porta la Ferrari alla vittoria a Monza dopo 9 anni

Formula 1 - Wolff velenoso : “penalizzare Leclerc a Monza? Avremmo lasciato il circuito scortati dalla polizia” : Il team principal della Mercedes ha polemizzato sulla mancata penalità inflitta a Leclerc nel corso del Gran Premio d’Italia Non sono mancate le polemiche al termine del Gran Premio di Monza, vinto da Charles Leclerc davanti a Bottas e Hamilton. Toto Wolff infatti è voluto tornare sulla mancata penalità inflitta al monegasco, colpevole di esser stato troppo duro nel corpo a corpo con Lewis. Photo4/LaPresse Parole dure quelle del team ...

Formula 1 - Hamilton ‘minaccia’ Leclerc : “la prossima volta mi comporterò di conseguenza - come ha fatto lui” : Il pilota britannico ha parlato del contatto avvenuto alla Roggia, costato a Leclerc la bandiera bianconera Una gara tiratissima, caratterizzata dal duello rusticano messo in atto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti indiscussi di almeno tre-quarti di gara. Lapresse Pressione altissima per il monegasco, riuscito comunque a gestire la situazione da vero campione, addirittura spingendo fuori pista il campione del mondo alla ...

Formula 1 - Piero Ferrari e Louis Camilleri in coro : “Leclerc ci ha fatto davvero emozionare” : Il figlio di Enzo Ferrari e l’ad della Rossa hanno espresso la propria felicità per la vittoria di Leclerc a Monza La Ferrari festeggia grazie a Charles Leclerc, il Cavallino si riprende Monza dopo nove anni, battendo le Mercedes di Bottas e Hamilton. Una giornata da ricordare per Piero Ferrari, rimasto seduto nel box del team di Maranello per gustarsi il trionfo del pilota monegasco: “ho tremato e sudato, alla fine ho gioito ...

Formula 1 - il manager di Leclerc non ha dubbi : “sta per diventare un campione. Rinnovo? Al momento giusto” : Nicolas Todt ha espresso la propria gioia per la vittoria ottenuta da Leclerc nel Gran Premio di Monza Non solo Charles Leclerc, felice per la vittoria del monegasco anche il manager Nicolas Todt, che ha seguito nel tempo la crescita del pilota 22enne. LaPresse/Photo4 Intervistato nel post gara, il figlio del presidente della FIA ha espresso la propria soddisfazione: “è un giorno speciale, vincere da ferrarista davanti ai propri ...

Formula 1 - la rivelazione di Leclerc : “il perdono di Binotto via radio? Vi spiego cosa intendeva” : Il monegasco ha espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria a Monza, spiegando anche i motivi del team radio di Binotto La gara è appena finita, Charles Leclerc esulta insieme al muretto dei box. Alla radio arriva Mattia Binotto: “grande Charles, sei perdonato per quanto successo ieri“. Lapresse Il riferimento va alla mancata scia concessa a Vettel in qualifica, una macchia cancellata con la splendida vittoria di oggi, che ...

Formula 1 - Leclerc vince a Monza e scavalca Vettel : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monza : Il pilota monegasco sorpassa Vettel al quarto posto della classifica, portandosi a meno tre da Verstappen: in testa sempre Hamilton, con Bottas alle calcagna E’ la giornata di Charles Leclerc, momenti che il pilota della Ferrari non dimenticherà mai nella vita. Il monegasco vince il Gran Premio di Monza al primo tentativo al volante di una ‘Rossa’, dando dimostrazione di forza e di coraggio. Una gara intera passata a ...

Formula 1 – L’incredulità di Leclerc e la delusione di Hamilton e Bottas : le parole dei primi tre nel parco chiuso di Monza : I primi tre piloti classificati oggi a Monza hanno parlato nel parco chiuso, esprimendo le proprie sensazioni a caldo Charles Leclerc cala il bis, il pilota della Ferrari vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, riportando il Cavallino alla vittoria a Monza dopo nove anni. Una splendida gara quella del monegasco, che non lascia scampo né a Hamilton e né a Bottas, rimasti alle spalle dell’ex Alfa dall’inizio alla ...

Formula 1 – L’ammirazione per Valentino Rossi e l’idea di un futuro in Ferrari - Verstappen ammette : “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis” : Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si ...

Formula 1 – Vettel non ci sta - il tedesco non accetta le giustificazioni di Leclerc : “Sainz non c’entra nulla!” : Vettel non accetta le giustificazioni di Leclerc: le parole del tedesco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp d’Italia E’ un Sebastian Vettel furioso e deluso, quello che ha parlato alla stampa al termine delle qualifiche del Gp d’Italia. Ieri a Monza il tedesco della Ferrari ha chiuso al quarto posto, alle spalle di Leclerc e dei piloti Mercedes: tutta colpa del suo compagno di squadra? photo4/Lapresse Vettel non ...

Formula 1 – Aria tesa in casa Ferrari dopo le qualifiche di Monza? Leclerc si giustifica : “ecco quale era il piano”” : Charles Leclerc si giustifica dopo le polemiche nate ieri nel post qualifica a Monza: le parole del monegasco della Ferrari Che confusione ieri in pista a Monza: le qualifiche del Gp d’Italia hanno incoronato poleman Charles Leclerc, ma non sono mancate le polemiche. I piloti in pista, dopo l’incidente di Raikkonen che li ha costretti a tornare ai box, hanno giocato sporco, perchè nessuno voleva cedere la scia ai propri ...

Formula 1 – Leclerc in pole position a Monza - ma occhio alle Mercedes : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Charles Leclerc partirà in pole position a Monza, con lui in prima fila Lewis Hamilton, subito dietro Bottas e Vettel: la griglia di partenza del Gp d’Italia Al termine di un Q3 macchiato dalla strategia, nel quale i piloti hanno preferito rallentare e non concedere la scia, pur di non favorire nessuno, Charles Leclerc si è ritrovato in pole position nel Gp d’Italia grazie al giro firmato prima dell’incidente di Raikkonen. ...

Formula 1 – La delusione di Binotto : “Vettel veloce - peccato non sia andata come previsto. Mancato aiuto di Leclerc? Dico…” : Mattia Binotto esprime la sua delusione dopo la fine delle qualifiche del Gp d’Italia: il team principal Ferrari si dice dispiaciuto per Vettel e spiega il motivo del Mancato aiuto di Leclerc “peccato per Vettel, le cose non sono andate come avevamo previsto“. Mattia Binotto commenta così l’esito delle Q3 del Gp di Monza, macchiate dalla troppa strategia di tutte le scuderie. I piloti hanno preferito rallentare ...

Formula 1 – L’amarezza di Vettel : “Leclerc doveva starmi davanti! Vittoria domani? Sarebbe stato meglio partire primi” : Sebastian Vettel commenta con amarezza l’esito del Q3 delle qualifiche del Gp d’Italia: il pilota tedesco punta il dito contro i troppi rallentamenti in pista “E’ stato del tutto inutile attendere così tanto perchè poi per l’ultimo giro si è fatto tardi. Ma Leclerc doveva starmi davanti fin da subito. Ad ogni modo sono contento della macchina e la qualifica è andata bene per il team“. Con queste parole ...