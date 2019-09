Formula 1 | il Gran Premio di Monza in diretta su Sky e in chiaro

Formula 1 - Sticchi Damiani svela : “il rinnovo del Gran Premio d’Italia? Vi dico cosa ci ha permesso di chiudere” : Il presidente dell’ACI è tornato a parlare del rinnovo raggiunto con Liberty Media, rivelando i motivi che hanno permesso di trovare l’accordo Il rinnovo fino al 2024 del Gp d’Italia è ormai cosa fatta, come annunciato da Angelo Sticchi Damiani durante i festeggiamenti per i 90 anni della Ferrari. Il presidente dell’ACI è riuscito a trovare l’accordo con Liberty Media, concludendo una trattativa lunghissima e ...

Formula 1 - il Gran Premio d’Italia in tv su Sky Sport e Tv8 e in streaming : Formula 1 il Gran Premio d’Italia tutti gli appuntamenti in tv su Sky Sport e Tv8, in streaming su Sky Go e Now Tv Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1, arriva il Gran Premio d’Italia nel week-end 5-6-7-8 settembre con un’anteprima il 4 settembre con le interviste e uno speciale dalle 18 alle 20 “90 anni di emozioni”: due ore live da Piazza del Duomo di Milano con Carlo Vanzini e Federica Masolin ...

Formula 2 - Correa trasferito in una clinica specializzata in Gran Bretagna : gli aggiornamenti : Il pilota coinvolto nell’incidente costato la vita ad Anthoine Hubert è stato trasferito in una clinica specializzata Juan Manuel Correa, il pilota coinvolto nell’incidente che a Spa ha ucciso Anthoine Hubert, ha lasciato l’ospedale di Liegi per essere trasferito in una clinica specializzata in Gran Bretagna. Qui, il driver ecuadoriano proseguirà nel suo programma di recupero, con l’obiettivo di rimettersi in sesto ...

Formula 1 - Sticchi Damiani assicura : “il rinnovo del Gran Premio di Monza? Firmeremo nei prossimi giorni” : Il presidente dell’ACI ha confermato come nei prossimi giorni verrà firmato il rinnovo di contratto del Gp di Monza con Liberty Media Il Gran Premio di Monza resterà nel calendario di Formula 1 anche nei prossimi anni, il rinnovo del contratto tra l’ACI e Liberty Media infatti verrà firmato nei prossimi giorni. LaPresse/Belen Sivori L’occasione sarà proprio la gara in programma sul circuito brianzolo nel prossimo ...

Formula 1 – E’ giunto il momento del Gran Premio d’Italia : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Archiviato l’appuntamento di Spa, il circus si prepara a vivere lo spettacolo del Gran Premio d’Italia, in programma nel prossimo week-end a Monza Finalmente la prima vittoria per la Ferrari, Charles Leclerc rompe il ghiaccio a Spa e si regala il primo successo in carriera. Il monegasco precede le due Mercedes e il compagno di squadra Vettel, sacrificatosi per tenere a bada Hamilton e permettere al proprio compagno di trionfare ...

Formula 1 - Ricciardo scosso dalla morte di Hubert : “avevo deciso di non correre il Gran Premio di Spa - poi…” : Il pilota australiano è apparso tra i più scossi per la morte di Hubert, che faceva parte del programma junior Renault Un undicesimo posto che non conta niente per Daniel Ricciardo, felice che il Gran Premio del Belgio sia finito dopo quanto accaduto ieri ad Anthoine Hubert. Photo4/LaPresse Una morte che ha colpito profondamente l’australiano, considerando che il pilota francese faceva parte del programma junior della Renault, ...

Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa - Binotto felice : “successo meritato per Leclerc - ma grandi meriti a Vettel” : La Ferrari ottiene la sua prima Vittoria stagionale sulla pista di Spa. Leclerc davanti a tutti, Vettel rallenta e Hamilton e gioca di squadra: Mattia Binotto nel post gara applaude la prestazione dei due piloti Il weekend di Spa era iniziato nel segno della Ferrari e si è concluso allo stesso modo. Charles Leclerc ha trovato la sua prima Vittoria in carriera, nonchè la prima stagionale della scuderia di Maranello, nella gara di Spa, ...

L’ordine di arrivo del Gran Premio del Belgio di Formula 1 : Charles Leclerc della Ferrari ha vinto la sua prima corsa in Formula 1, dietro di lui sono arrivati i piloti della Mercedes

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 : Per la Ferrari è la prima vittoria dell'anno, per Leclerc è la prima vittoria in carriera, alla seconda stagione in Formula 1

ANTHOINE HUBERT È MORTO/ Incidente Gran Premio Belgio Formula 2 : Leclerc sconvolto : Antoine HUBERT è MORTO: pilota di 22 anni della Arden vittima di un Incidente nel Gp del Belgio di Formula 2 sulla pista di Spa Francorchamps.