Fontana | Autonomia scuola o facciamo da soli | Boccia | Non

Autonomia - la prima prova del governo. Fontana : “Ci diano la scuola o facciamo legge”. Ma la sfida Nord-Sud è anche in maggioranza : prima il Nord è superato, almeno per ora. Occhio al Nord, invece, quello sì. prima ancora di ottenere la fiducia delle Camere uno dei fronti già aperti per il governo Conte 2 è a destra e a sinistra del Po. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un giro di visite ai governatori che già erano sul piede di guerra quando la Lega era al governo, quello lombardo Attilio Fontana e quello veneto Luca Zaia, figurarsi ora che ...

Autonomia : Attilio Fontana - 'serve al Paese - preoccupato da M5S e Pd' : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si dice "un po' preoccupato" per le sorti dell'Autonomia in vista della nascita del nuovo esecutivo M5S-Pd. "Non c'è argomento su cui sono d' accordo, a parte far fuori la Lega. Ma il mio timore maggiore è legato alle s

Autonomia : Attilio Fontana - ‘serve al Paese - preoccupato da M5S e Pd’ : Milano, 30 ago. (AdnKronos) – Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si dice “un po’ preoccupato” per le sorti dell’Autonomia in vista della nascita del nuovo esecutivo M5S-Pd. “Non c’è argomento su cui sono d’ accordo, a parte far fuori la Lega. Ma il mio timore maggiore è legato alle sorti dell’Autonomia. Il Pd è un partito centralista. Il Movimento 5 Stelle ha cercato ...

Autonomia - Fontana : bozza fa rabbrividire : 15.40 "Se Di Maio è capace di scrivere una riforma migliore, gli farò chapeau e gli dirò grazie. Io posso solo dire che il nostro testo c'è da settembre dell' anno scorso, ho letto stralci di quelle che dovrebbero essere le proposte del governo che mi hanno fatto rabbrividire". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio Popolare a proposito dell'Autonomia. "Ho letto solo alcuni stralci, se quelli fossero i veri contenuti della ...

Autonomia : Fontana - ‘pronti a riforma che non danneggi nessuno’ : Milano, 22 lug., (AdnKronos) – “Con determinazione va spiegata la verità sull’Autonomia. E’ importante smontare le fake news. Siamo per una riforma che non danneggi nessuno e si occupi di vita reale. Vogliamo più responsabilità per dare più servizi ai cittadini e più efficacemente”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Siamo certi -conclude- che ...

Autonomia Veneto e Lombardia : Fontana e Zaia “non firmiamo una farsa” : Autonomia Veneto e Lombardia: Fontana e Zaia “non firmiamo una farsa” Il tema politico più scottante e delicato del momento – oltre i sensazionalismi delle ultime settimane – riguarda la richiesta di un incremento dell’Autonomia da parte di tre Regioni italiane: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È una sfida emblematica che si produce all’interno della coalizione giallo-verde, considerando che il carroccio ha fatto ...

Autonomia - Fontana a Conte : “Si scrolli di dosso chi lo condiziona con notizie false” : “Io al presidente Conte chiederei soltanto di non lasciarsi condizionare dalle tante persone che cercano di dare notizie false e assolutamente infondate. Sono un inguaribile ottimista e, dato che il presidente Conte è una persona perbene, credo che si scrollerà di dosso i tanti personaggi che lo vogliono condizionare. E prenderà in mano la situazione”. E’ l’appello rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal ...

ZAIA E Fontana vs CONTE/ Ora l'autonomia diventa un problema interno alla Lega : scontro sull'autonomia: CONTE ha scritto ai cittadini di Lombardia e Veneto per dire che l'autonomia va corretta; ZAIA e FONTANA gli hanno risposto

“Feriti da Conte - così l’autonomia è una farsa”. La rabbia di Fontana e Zaia contro il premier : Il capo dell’esecutivo tende la mano ai governatori di Veneto e Lombardia. In programma nuove trattative

Autonomia - Conte tenta di ricucire dopo la lettera di Zaia e Fontana : Distanti in tutto, anche geograficamente, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si preparano alla settimana che potrebbe segnare la crisi del governo. E l'incidente che potrebbe portare...

Fontana e Zaia replicano a Conte : «Feriti dalle parole del premier. Nessuno fermerà l'autonomia» : I governatori di Lombardia e Veneto scrivono una risposta alla lettera del presidente del Consiglio pubblicata sul «Corriere»: se si continua con una farsa non firmeremo nulla

Autonomia - Conte tenta di ricucire dopo la lettera di Zaia e Fontana : Distanti in tutto, anche geograficamente, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si preparano alla settimana che potrebbe segnare la crisi del governo. E l'incidente che potrebbe portare...

Autonomia - Fontana e Zaia : "Feriti da Conte - non vogliamo la secessione ma no a farse" : "Non firmeremo mai l'intesa se si continua con questa farsa. Restiamo aperti al dialogo ma vogliamo un'Autonomia vera": così i governatori di Lombardia e Veneto dopo la lettera che il premier Conte aveva inviato agli italiani che abitano nel Nord Italia

Autonomia - Fontana e Zaia replicano a Conte : “Feriti dalle sue parole - non firmiamo farsa” : I governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia hanno scritto una risposta alla lettera del presidente del Consiglio pubblicata su “Il Corriere della Sera”. I presidenti delle due Regioni hanno fatto sapere che non firmeranno l'intesa sull'Autonomia “se si continua con una farsa”.Continua a leggere