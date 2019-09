Fiordaliso | Farò reclamo Non ho voglia di venire alle mani

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Francesca Galicisi sfoga su Twitter dopo una lite con un capotreno e accusa Trenitalia per averle fatto pagare un biglietto non dovuto per il trasporto dei suoi due cani Brutta disavventura pernelle ultime ore a bordo di un treno locale che la portava da Arezzo a Roma. La cantante stava tornando nella Capitale in compagnia dei suoi due chihuahua, quando è stata redarguita dal capotreno.ha, quindi, deciso di raccontare la sua disavventura su Twitter, trovando la solidarietà di Rita Dalla Chiesa. “Sto litigando ferocemente con un capo treno che dice che i miei 'ciwi' devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola... quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano. Ora parte la lite furibonda. già il mio treno era in ritardo ed ho preso un locale”, ha scrittosul social dell'uccellino blu. Sono stati diversi i ...

Fiordaliso_ : Pagato 34 euro ..X il tratto Arezzo Roma ..E NON DOVEVO PAGARE ..@trenitalia qui siamo alla follia ..ora farò recla… - pepper4961 : @Fiordaliso_ @DVD23690077 Farò l impossibile ???? -